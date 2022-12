रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार की जीत

पटना: राजधानी के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी के मैच में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 221 रन से हरा दिया है. ऊर्जा स्टेडियम में मैच मोइनुल हक स्टेडियम से स्थानांतरित किया गया था. बिहार ने पहले गेंदबाजी किया था और अरुणाचल प्रदेश को 212 रन पर पहली पारी में समेट दिया था. (Bihar Wins in Ranji match) ( Match Of Ranji Trophy In Patna)

रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार की जीत: बिहार के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और पहली पारी में 517 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. जिसमें से सचिन कुमार ने 156 रनों का बड़ा योगदान दिया. उसके बाद दूसरी पारी में अरुणाचल प्रदेश को बिहार में मात्र 84 रनों पर समेट दिया. बिहार के गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं.

सचिन कुमार बने मैन ऑफ द मैच: वहीं बिहार के ही सचिन कुमार ने 3 विकेट चटकाए और बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी और 221 रनों से मात दी. सचिन कुमार को मैन ऑफ द मैच दिया गया. सचिन कुमार ने पहली पारी में 156 रनों का योगदान दिया था. इसलिए सचिन कुमार को मैन ऑफ मैच दिया गया. बिहार का दूसरा मैच मणिपुर के साथ 20 दिसंबर से शुरू होगा. (Bihar Sachin Kumar Man of the Match)

दर्शकों के लिए स्टेडियम में फ्री इंट्रीः इससे पहले बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच रणजी का मैच मोइनुल हक स्टेडियम में होने वाला था. लेकिन तकनीकी कारण से मैच को ऊर्जा स्टेडियम में स्थानांतरित करना पड़ा. ऊर्जा स्टेडियम में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच देखने के लिए दर्शकों की फ्री इंट्री है. दर्शक गेट नंबर तीन से स्टेडियम में मैच देखने के लिए प्रवेश कर मैच का लुफ्त भी उठाते दिखे .

बिहार की टीम में चार आलराउंडरः बिहार के खिलाड़ी अपनी धरती पर मैच जीतने के लिए दमखम के साथ उतरे. बिहार की टीम में 4 ऑलराउंडर, चार बल्लेबाज, 3 गेंदबाज और दो विकेट कीपर को शामिल किया गया. बिहार की टीम में आशुतोष अमन कप्तान हैं, सकीबुल गनी उपकप्तान बनाये गये हैं. इसके अलावा टीम में जिन खिलाड़ियों को जगह मिली है उनमें अभिजीत साकेत, शिवम संजय कुमार, वीर प्रताप सिंह, अनुज राज, यशस्वी ऋषभ, विपिन सौरभ, हर्ष विक्रम सिंह, सचिन कुमार सिंह, मलाई राज, बलजीत सिंह बिहारी, ऋषभ राज, राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम शामिल हैं.