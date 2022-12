बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र

पटना: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जहरीली शराब से मौत का मामला छाया रहा. जहरीली शराब से मौत मामले के कारण शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का मामला दब गया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नोक झोंक भी हुई. (nitish kumar got angry ) (leader of opposition vijay sinha)

पढ़ें- सदन में नीतीश कुमार को आया गुस्सा, नेता प्रतिपक्ष को कहा- 'चुप हो जाओ...'

नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच नोक झोंक: बिहार के सीएम नीतीश कुमार कार्यवाही के दौरान अपना आपा खो बैठे. फर्क बस इतना था कि पहले विपक्ष की भूमिका में रहे राजद पर बरसते थे अब सत्ता से दूर हो गए बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं. नीतीश कुमार ने सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी द्वारा शराब से मौत मामले को उठाने पर जमकर अपनी भड़ास निकाली. यहां तक की सभी बीजेपी सदस्यों को सदन से बाहर तक करने के लिए चिल्ला चिल्ला के कहते रहे. ( CM Nitish Kumar Got Angry On BJP) ( Winter Session Of Bihar Assembly) (Nitish Kumar Got Angry On BJP MLAS)

विपक्ष ने वेल में किया हंगामा: बीजेपी के सदस्य नीतीश कुमार से माफी मांगने पर अड़ गए. 15 मिनट के लिए पहले सदन को विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित किया लेकिन जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे. बीजेपी के सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा करते रहे. मुख्यमंत्री से माफी मांगने का नारा भी आते रहे.

नीतीश से माफी की मांग पर अड़ा विपक्ष: हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही संचालित हुई. प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण भी हुआ. वहीं दूसरे हाफ में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के सदस्य मुख्यमंत्री से माफी मांगने पर अड़ गए और वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे के बीच सरकार ने 3 विधेयक बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधयेक 2022, बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक और बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को सदन से पास करवाया.

नहीं आया सरकार का जवाब: जब सरकार की ओर से जहरीली शराब से मौत मामले में कोई जवाब नहीं आया, तब बीजेपी के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार भी कर दिया. विधेयक पास होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई. पांच दिवसीय मानसून सत्र में 2 दिन समाप्त हो गया है और अब 3 दिन शेष बचे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार को 11:00 बजे से जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो बीजेपी सदस्यों का क्या रुख रहता है.

20 लोगों की मौत: बिहार के सारण जिले के मशरक और इसुआपुर थाना क्षेत्र (Isuapur police station) में 20 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई. जबकि कई बीमार लोग अस्पताल में इलाजरत हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी की मौत (Many People Died from Poisonous liquor in chapra) जहरीली शराब पीने से हुई है. हालांकि प्रशासन जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, सूत्रों के हवाले से करीब एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु की सूचना मिल रही है.