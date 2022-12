भोजपुरी अभिनेत्री पल्लवी गिरी

पटना: पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है. दोनों सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक दूसरे पर जमकर हमला करते हैं. जिस कारण दूसरे भोजपुरी कलाकार आरोप लगाते रहते हैं कि इनके विवादों के कारण भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि खराब होती है. इसी बीच पवन सिंह (Bhojpuri star Pawan Singh) और खेसारी लाल यादव (Bhojpuri star Khesari Lal Yadav) दोनों के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री पल्लवी गिरी ने बड़ा खुलासा किया है. पल्लवी बताती हैं कि दोनों का झगड़ा सिर्फ दिखावे का झगड़ा है और पब्लिसिटी स्टंट है. दोनों में आपस में खूब प्रेम और भाईचारा है. ( publicity stunt fight between Pawan Singh and Khesari ) (words war between Pawan and Khesari)

'दोनों के बीच दिखावे का झगड़ा': पल्लवी गिरी बताती हैं कि दोनों कभी एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते और दोनों को पता है कि उनका स्टारडम कैसे कायम रहेगा. दोनों को ये भी अच्छे से पता है कि उनके लिए भीड़ कैसे जुटेगी. दोनों आपस में काफी क्लोज रहते हैं. कभी कभार थोड़ा बहुत इगो का क्लैस रहता है. लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोनों में अच्छे संबंध हैं.

"भाई-भाई में भी लड़ाई होती है. बहन-बहन में भी लड़ाई होती है. ठीक उसी प्रकार की लड़ाई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच सोशल मीडिया में नजर आती है. दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं और आने वाले समय में भी दोनों एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे. दोनों एक साथ काम करते नजर आए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी. इंडस्ट्री से जुड़े लोग बखूबी जानते हैं कि दोनों में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और दोनों अपना एक अलग अलग फैन का वर्ग बनाए हुए हैं."- पल्लवी गिरी, भोजपुरी अभिनेत्री

'तकरार सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट': वहीं पल्लवी के साथ मौजूद भोजपुरी फिल्म अभिनेता मुकेश ओझा ने कहा कि कई बार जब आपके पास कंटेंट की कमी हो जाती है तो आप सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रकार के विवाद क्रिएट करते हैं ताकि लोग आपको देखें. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का सोशल मीडिया पर तकरार सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और दोनों आपस में काफी क्लोज हैं. दोनों के फैंस हैं और दोनों को पता है कि वह क्या करेंगे कि उनके फैंस उनसे जुड़े रहेंगे.

"यह सब एक सस्ती लोकप्रियता है. जब आपको पता होता है कि कंटेंट में दम नहीं है तभी विवाद करके कंटेंट को पॉपुलर कराया जाता है. जब अच्छी चीजें बनाएंगे तो लोगो उसको जरूर पसंद करेंगे."- मुकेश ओझा, भोजपुरी फिल्म

कई बार खेसारी-पवन आ चुके हैं आमने-सामने: बता दें कि मुद्दसर खान ने ही पहली बार बॉलीवुड में पवन सिंह को ब्रेक दिया था. इस वक्त पवन सिंह बॉलीपुड के कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि पवन सिंह इकलौते भोजपुरी कलाकार हैं, जो बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं. अब खेसारी लाल यादव भी इस रेस में उन्हें टक्कर दे रहे हैं. क्योंकि खेसारी ने बादशाह के साथ 'पानी-पानी' कर सबको दिखा दिया. दोनों ही अभिनेता के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुदको बड़ा दिखाने की होड़ मची रहती है. इस बीच पवन सिंह के निजी जीवन का कलह उनके प्रोफेशनल लाइफ पर असर डाल रहा है और उसका फायदा खेसारी को होता दिख रहा है. दोनों के झगड़े को पब्लिसिटी स्टंट बताकर पल्लवी ने फैंस को एक नया मसाला जरूर दे दिया है.