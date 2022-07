पटना: बिहार में शादी समारोह हो या फिर कोई और फंक्शन हथियार का प्रदर्शन इन दिनों आम हो चुका है. अवैध तरीके से हथियारों के साथ डांस करते युवाओं (Youth Dancing With Weapons In Patna) और बार बालाओं का वीडियो भी खूब वायरल (Bar bala viral Video in patna) होता है. ऐसा ही एक वीडियो राजधानी पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र से सामने आया है. जिसमें दो युवक पिस्टल और कट्टा लहराते हुए नजर आ रहे हैं. डांस करती लड़की भी पिस्टल के साथ नजर आ रही है. वीडियो वायरल होने के बाद पटना एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरलः पटना के मनेर से एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दो युवक पिस्टल और कट्टा लहराते हुए नजर आ रहे हैं. नृत्य करती एक बार बाला के साथ यह वीडियो वायरल हो रहा है, जो मनेर के दोस्तनगर का बताया जा रहा है. आप खुद देख सकते हैं किस तरह से दोनों युवा हथियार लहरा रहे हैं और बारा बाला को भी हथियार थमा दिया है, वह भी हथियार के साथ नाचती नजर आ रही है.

मनेर के ही रहने वाले हैं युवकः वीडियो देखने से साफ लगता है कि इन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है. ना तो पुलिस का और ना ही समाज का. बार बाला के साथ डांस करते यह दोनों युवक मनेर के ही रहने वाले बताए जाते हैं, हालांकि इस वायरल वीडियो कि पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता. वहीं, इस पूरे मामले में पटना एसएसपी ने मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि सूचना मिली है, वीडियो देखने के बाद जांच की जाएगी अगर सही रहा तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

"जल्द ही युवकों की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा. इस तरह से हथियार लहराना गैरकानूनी है और पहले भी कई मामले में हमने ऐसे लोगों को जेल भेजा है. आगे भी भेजते रहेंगे. अगर गैरकानूनी तरीके से कोई भी व्यक्ति हथियार का प्रदर्शन करता है उसे पुलिस जरूर जेल भेजेगी"- मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसएसपी पटना