मसौढ़ी में महिलाओं ने निकाली रैली

पटना: दुनिया भर में महिलाओं को मजबूत करने और उन्हें समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार व सम्मान दिलाने के उद्देश्य से सोमवार के पटना के मसौढ़ी में महिला दिवस को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई. इस मौके पर (Women take out rally in masaurhi) महिलाओं को उनके अधिकार के बारे मे जागरूक किया. जागरूकता रैली में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया. जागरूकता रैली में मसौढ़ी प्रखंड के तकरीबन 21 गांव के महिलाओं ने भाग लिया.

महिला जागरुकता रैली निकाली गई: दरअसल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है. 8 मार्च को होली पर्व होने के कारण मसौढ़ी में महिला दिवस का आयोजन नहीं किया गया. सोमवार को जागरूकता रैली के दौरान हाथों में तख्ती लेकर महिलाओं ने अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, उत्थान के बारे में जागरूक करते दिखे. इसके अलावा लोगों ने कहा कि महिला अबला नहीं सबला है. अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में अपने दम पर अपनी पहचान बना रही हैं.

"पूरे ब्रह्मांड में नारी ही है जो जीवन का आधार है. जीवन की उत्पत्ति करने की क्षमता भगवान ने नारी को ही दिया गया है. इसलिए नारी महान है. नारी का सम्मान करना चाहिए." - डिंपल यादव

21 गांव के लोग हुए शामिल: जागरुकता रैली में मसौढ़ी प्रखंड के शाहाबाद ,नदौल,भगवानगंज, देवरिया, खरांट, तिसखोरा, बलियारी तेतरी नदवा समेत 21 गांव के लोग इसमें शामिल हुए. महिला दिवस के मौके पर मसौढ़ी में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सुबह-सुबह सभी महिला हाथों में तख्ती लेकर नारी शक्ति जिंदाबाद के बुलंद आवाज के साथ सड़कों पर नारेबाजी करते दिखे और नारी के सम्मान अधिकार सुरक्षा उत्थान के बारे में चर्चा की गई.कार्यक्रम के संयोजक सिस्टर आशा ने कहा कि हर गांव की महिलाओं में जागरूकता आ चुकी है. महिलाएं अपने दम पर काम कर रही हैं. अब वह अबला नहीं सबला हैं.