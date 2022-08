पटना : फतुहा पुलिस को एक लुटेरा गैंग को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है (Auto robbery gang busted in Patna.) ये गैंग यात्री बनकर ऑटो में सवार होता था और सुनसान रास्ते में ले जाकर ऑटो चालक को शिकार बनाता था. यह गैंग उनसे ऑटो, पैसे और मोबाइल फोन सब कुछ लूट लेता था. पुलिस ने लूटे गए 5 ऑटो, तीन मोबाइल फोन और पैसे के साथ चार लुटेरों को गिरफ्तार (4 arrested with 5 looted autos in Patna) किया है.

ये भी पढ़ें :- मधेपुरा: ऑटो चालक से लूटपाट, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

लुटेरों ने कुबूल किया अपना जुर्म : ऑटो लूट की जानकारी मिलने के बाद फतुहा डीएसपी राजेश मांझी ने एक टीम गठित की और बड़ी ही मुस्तैदी से चार अपराधियों को पकड़ा. इन सभी अपराधियों ने अपना जुर्म कुबूल किया. उनके कहे अनुसार वे सब शाम में बस स्टॉपेज एवम रेलवे स्टेशनों पर यात्री बनकर ऑटो को बुक कर लेते थे. जब फोरलेन पर अंधेरा या सुनसान रास्ता मिलता तो लूट की वारदात को अंजाम देते हैं.

उत्तर प्रदेश तक जुड़े है लुटेरों के तार : ग्रामीण एसपी विनीत कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि चार अपराधियों को पांच घटनाओं में गिरफ्तार किया गया है. ये सभी पेशेवर अपराधी हैं जिनके तार बिहार से लेकर उत्तरप्रदेश तक जुड़े हैं. उन्होंने इस मामले में पांच ऑटो, तीन मोबाइल और पैसे भी बरामद किए हैं. पुलिस मामले की आगे की जांच में लगी हुई है. बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड स्टॉपेज पर चार-पांच की संख्या में यात्री बनकर ऑटो को बुक कर फोरलेन पर अपनी जगह बताकर सुनसान रास्ते में ले जाकर हथियार का भय दिखा ऑटो चालक से ऑटो लूट लेते थे.

ये भी पढ़ें :- पटना: महिला हत्याकांड का खुलासा, ऑटो चालक ने लूट के दौरान मारी थी गोली, 2 गिरफ्तार

" कुल पांच मामलों का खुलासा हुआ है जिनमें दो खुसरुपुर के, एक फतुहा का, एक पटना पीरबहोर थाने का और एक नालंदा के चंडी थाने का है. लूटे गए पांच ऑटो और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. चार लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें एक उत्तर प्रदेश का है जबकि तीन नालंदा के हैं." - विनीत कुमार, एसपी (ग्रामीण), पटना