पटनाः राजधानी पटना में जबरन चंदा देने से मना करने पर अपराधियों ने एलआईसी एजेंट पर कार्यालय में घुसकर हमला (Attack On LIC Agent In Patna) और तोड़फोड़ कर दिया. हॉकी स्टिक, तलवार सहित कई घातक हथियारों से हमला कर एलआईसी एजेंट शशिकांत शुक्ला सहित कई लोगों गंभीर रूप से घायल हो गये. पूरी वारदात कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है. वारदात चौक थाना क्षेत्र (Chowk Police Station In Patna) के हाजीगंज इलाके की है.

"'एलआईसी एजेंट पर शशिकांत शुक्ला पर हमले करने के मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा."-गौरीशंकर गुप्त, थाना प्रभारी, चौक थाना

10 से 12 की संख्या में थे हमलावारः एलआईसी एजेंट शशिकांत शुक्ला ने बताया कि 10 से 12 की संख्या में युवक हॉकी स्टिक, तलवार लेकर कार्यालय में चंदा मांगने के लिए पहुंचे थे. एक सौ रुपया चंदा के रूप में दे रहे थे लेकिन वे लोग 5000 रुपया चंदा वसूलने पर तुले हुए थे. विरोध करने पर चंदा मांगने के लिए पहुंचे युवक उग्र हो गये और वे लोग मारपीट और तोड़फोड़ पर उतर आये. आसपास के दुकानदारों ने भी जब विरोध किया तो वे लोग उनके साथ भी मारपीट करने लगे. घायलों में एलआईसी एजेंट शशिकांत शुक्ला, ओम प्रकाश पासवान, विशाल कुमार, प्रेम पासवान, विनय कुमार बिट्टू सहित कई शामिल हैं.

