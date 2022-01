पटना: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Coorna Virus In Bihar) के बीच सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है. जिससे बच्चे कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में न आ सके और देश के भविष्य को किसी प्रकार का कोई खतरा न हो सके. लेकिन बिहार की राजधानी पटना के मसौढ़ी अनुमंडल से ऐसी तस्वीरें सामने आयी है जिसे देखकर लगता है कि यहां तो लोगों को कोरोना हो ही नहीं सकता. यहां आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए पाए गए (Anganwadi Centers Open During Covid) जहां छोटे-छोटे बच्चों बगैर मास्क के ही पढ़ायी करते देखे गए. ऐसे में इस लापरवाही का जवाबदेह कौन होगा?

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकारी आदेश के बाद सभी स्कूलों और कोचिंग को बंद करा दिया है. वहीं पटना के ग्रामीण इलाकों में अभी भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं. आंगनवाड़ी केंद्र सरकार के आदेश के विपरीत खोला जा रहा है. रोजाना आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे-छोटे बच्चे बिना मास्क पहने पहुंच रहे हैं. सेविका सहायिका का कहना है कि सरकार के आदेश के संबंध में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है.

सीडीपीओ की मानें तो आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश नहीं मिला है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जहां एक तरफ पूरे देश भर में कोरोना महामारी से आए दिन मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के संक्रमण फैलने की खबरें भी आ रही है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होना घोर लापरवाही से कम नहीं है.

बता दें कि मसौढ़ी अनुमंडल में एक आंगनबाड़ी ही केंद्र नहीं बल्कि धनरूआ एवं पुनपुन के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे पहुंच रहे हैं. ऐसे में बच्चों के प्रति संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. वहीं इस मामले में एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का स्पष्ट पत्र अब तक नहीं आया है. आदेश का इंतजार किया जा रहा है. जैसे ही आदेश आएगा अविलंब अनुपालन किया जाएगा. इसके साथ ही करोना गाइडलाइन का भी अनुपालन कराया जाएगा.

