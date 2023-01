राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर.

पटना: केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक और बिहार दौरा होने वाला है. आगामी 22फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई (Sahajanand Saraswati birth anniversary) जाएगी. इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे. यह कार्यक्रम पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता में होगी. कयास लगाया जा रहा है कि भूमिहार समाज के नेताओं का जुटान इस कार्यक्रम में होगा. इस जाति के वोटरों के बीच एक संदेश देने के लिए अमित शाह आ रहे हैं.

किसानों का दर्द समझेंगे: बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि स्वामी सहजानंद देश के सबसे बड़े किसान नेता थे. स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी से विशेष सहायता मांगी थी और पटना के बिहटा आए थे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लेकर बहुत कुछ किया है और असली चर्चा जो किसानों पर होगी उस दिन गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को सहायता पहुंचायी है. अमित शाह जब इस कार्यक्रम में आएंगे तो बिहार के किसानों का दर्द भी समझेंगे और किसानों से बात भी करेंगे.

महागठबंधन सरकार बनने के बाद तीसरा दौराः बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री दो बार बिहार का दौरा कर चुके हैं. इससे पहले वे 11 अक्टूबर काे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने सिताब दियारा (Amit Shah will come Patna on JP birth anniversary)आए थे.महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वे पहली बार 23 और 24 सितंबर काे सीमांचल का दौरा किया था. इन दोनों दौरे से पहले राज्य का सियासी तापमान गरमा गया था. दोनों घटक के नेता एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाये थे.