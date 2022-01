पटना: राजधानी पटना में बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी से दबंगई (Crime Case in Patna) का मामला सामने आया है. पूरा मामला पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का बताया जा रहा है. परिसर के भीतर दो दुकानदारों में विवाद (Dispute Between Two Shopkeepers In Patna) था. कहा सुनी के बाद दूसरे दुकानदार ने कथित बीजेपी नेता को फोन करके बुला लिया. लाइसेंसी हथियारों से लैस बॉडी गार्ड के साथ पहुंचे कथित बीजेपी नेता ने दूसरे दुकानदार पर हमला बोल दिया.

बॉडीगार्ड ने दुकानदार आलोक की जमकर पिटाई की. हालांकि मारपीट की जानकारी मिलते ही गांधी मैदान थाने (Gandhi Maidan Thana) की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुल पांच बदमाशों को हिरासत में लिया है. उनके पास से 2 लाइसेंसी राइफल और कुल 15 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.

देखें रिपोर्ट.



दरअसल इस विवाद के पीछे एक मामूली सी वजह है. पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कलेक्ट्री परिसर में मौजूद आलोक सिंह अपनी फोटोस्टेट की दुकान वर्षों से चलाते आ रहे हैं. लेकिन शनिवार को उनका अचानक पड़ोस वाले दुकानदार से झगड़ा हो गया. इतने में पड़ोसी दुकानदार ने विक्की नाम के एक युवक को उसके बॉडीगार्ड के साथ बुला लिया. विक्की वही शख्स है जो खुद को बीजेपी का नेता बताता है.

आलोक का आरोप है कि मौके पर पहुंचे विक्की के साथ मौजूद कथित बीजेपी नेता के बॉडीगार्ड ने पिटाई की और हथियार का भय दिखाकर उसे डराने की भी कोशिश की. हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी तब तक आलोक ने गांधी मैदान थाने को दे दी थी.





जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची गांधी मैदान थाने की पुलिस को देखकर विक्की के साथ मौजूद उसके बॉडीगार्ड और अन्य समर्थक भागने लगे. हालांकि पुलिस की चुस्ती के कारण भाग रहे पांच लोगों को पुलिस ने धर दबोचा. उनके पास से 2 लाइसेंसी राइफल और कुल 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. फिलहाल बरामद राइफल और कारतूस का सत्यापन गांधी मैदान थाने की पुलिस ने शुरू कर दिया है. इस घटना में शामिल सभी 5 आरोपितों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है.

