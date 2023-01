पटना: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आज अपना 37वां जन्मदिन (Happy Birthday Pawan Singh) मना रहे हैं. पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी, 1986 को बिहार के आरा जिले में हुआ था. भोजपुरी के तमाम एक्टर्स उन्हें आज जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. वैसे पवन सिंह जन्मदिन के मौके पर आज लखनऊ में अपनी अपकमिंग फिल्म हर हर गंगे की शूटिंग कर रहे है. इस बीच भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Bhojpuri Actress Akshara Singh) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसा कुछ लिखा, जिसके बाद यूजर्स इस पर धड़ाधड़ कमेंट की बौछार कर रहे हैं.

अक्षरा का इंस्टाग्राम पोस्ट, पवन सिंह को बधाई : भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा- Creating the life of my dreams #bepositive #aksharasingh. अक्षरा सिंह ने इसी के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वो काफी खुश दिख रही है. हालांकि एक्ट्रेस की इस पोस्ट के बाद यूजर ने धड़ाधड़ कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा- 'Happy birthday Power Pawan singh King of Bhojpuri Industry.'

'निक लागा तारु हो करेजा' : एक और यूजर ने लिखा- 'Happy Birthday Pawan bhaiya.' किसी ने लिखा- 'Bachpan ka pyaar pachpan tak@singhpawan.' ऐसे में अक्षरा के इस पोस्ट पर आज के दिन, जब पवन सिंह अपना जन्मदिन मना रहे है, तो पवन सिंह के फैंस ने अक्षरा सिंह के पोस्ट पर पवन सिंह को विश करना शुरू कर दिया. हालांकि कुछ ऐसे भी फैंस थे, जिन्होंने अक्षरा सिंह को लेकर क्यूट कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा- 'निक लागा तारु हो करेजा'.

पवन सिंह का नया गाना 'पांचे के नाचे अइहा' : बता दें कि पवन सिंह एक्टर के साथ सिंगर भी है. उनके कई गानों ने भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचाया है. पवन सिंह ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर एक नया गाना 'पांचे के नाचे अइहा' रिलीज (panche ke nache aaiyhe released) किया है. जिसे कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है. इसमें पवन सिंह के साथ डिंपल सिंह भी हैं. गाने में पवन सिंह, डिंपल को कंधे पर उठाकर एंट्री करते हुए नजर आ रहे है.

पवन सिंह के नाम कई हिट फिल्में : पवन सिंह का लॉलीपॉप लागेलू, तू लगावेलु जब लिपिस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक और सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला जैसे गानों ने खूब हिट हुए थे. पवन सिंह ने कई सुपरहिट फिल्में की हैं, जिनमें सरकार राज, पवन पुरबइया, एक दूजे के लिए संग्राम, वीर बलवान, सत्या और तेरे जइसा यार कहां शामिल है.

कभी Pawan Singh के प्यार में डूबी थीं अक्षरा: एक दौर था जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह के लव अफेयर की खबरें (akshara singh and pawan singh love affair) खूब उड़ा करती थी. उस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होती थीं की पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक न एक दिन शादी कर लेंगे. लेकिन पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी (Pawan Singh controversy) करके सबको हैरान कर दिया. इसी के साथ दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. कहा गया कि पवन सिंह की शादी की खबर सुनकर अक्षरा सिंह डिप्रेशन में चली गई. जिसके बाद दोनों से आरोप लगाए गए. जवाब भी दिए गए.