पटनाः भोजपुरी की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh New Bhojpuri film) जल्द ही अपनी नई फिल्म 'अग्निशाक्षी' (Bhojpuri film Agni Sakshi first look out) में नजर आएंगी. इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. जिसमें वो दमदार लुक में नजर आईं हैं. अक्षरा सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर के साथ इसकी जानकारी साझा की है. अक्षरा के इस पोस्ट को देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं और अपने पॉजेटिव कमेंट भी दे रहे हैं.

अक्षरा का लुक काफी शानदारः फिल्म 'अग्निशाक्षी' में अक्षरा की जोड़ी एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू के अलावा तनुश्री भी फिल्म में नजर आएंगी. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर में अक्षरा का लुक काफी शानदार लग रहा है. वह पीले रंग की जयपुरी प्रिंट की साड़ी में नजर आ रही हैं. मांग में सिंदूर गले में मंगलसूत्र पहने अक्षरा ने सिर पर पल्लू भी ले रखा है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'एक नई कहानी, जोश, ऊर्जा के साथ राजकुमार पांडे जी के निर्देशन में एक बेहतरीन फिल्म की संरचना में प्रदीप पांडे और तनुश्री के साथ नई फिल्म 'अग्निशाक्षी' का आगाज... आपके आशीर्वाद को अपेक्षित'

अक्षरा को बधाई दे रहे हैं फैंसः पोस्ट में अक्षरा ने प्रदीप पांडे चिंटू, तनुश्री और प्रदीप पांडे को भी टैग किया है. अक्षरा के साथ तस्वीर में प्रदीप पांडे चिंटू भी नजर आ रहे हैं. ब्लू डेनिम शर्ट में उनका अंदाज काफी शानदार लग रहा है. अक्षरा के इस पोस्ट के बाद से उनके फैंस काफी खुश हैं. प्रदीप पांडे चिंटू और अक्षरा को पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स नई फिल्म के लिए एक्ट्रेस को बधाई दे रहे हैं.

अक्षरा सिंह और एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू व अन्य

दर्शकों ने किए बहतरीन कमेंट्सः अक्षरा के इस पोस्ट को 1 घंटे से भी कम समय में 25000 से ज्यादा दर्शकों ने लाइक और कमेंट किया है. कई यूजर ने कमेंट कर अक्षरा सिंह और प्रदीप पांडे पर बेशुमार प्यार लुटाया है. एक यूजर ने लिखा- लैला मजनू के बाद फिर यह मूवी सुपरहिट होगी. तो वहीं दूसरा यूजर कमेंट करते हुए लिखता है कि- आपको हमारा बहुत सारा प्यार... एक यूजर ने लिखा- सुपरहिट होगी फिल्म

वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की साइन की हैं तीन फिल्मेंः आपको बता दें कि हाल ही में अक्षरा सिंह ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की 3 महत्वपूर्ण फिल्मों को साइन किया है. ये तीनों फिल्में महिला प्रधान कहानी पर आधारित होंगी, जिसकी मुख्य भूमिका में अक्षरा सिंह होगीं. वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के प्रमुख रत्नाकर कुमार ने उन्हें अपने तीनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है. इसकी जानकारी भी अक्षरा सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रत्नाकर कुमार के साथ एक फोटो शेयर करते हुए दी थी. उनका मानना है कि उनकी आने वाली तीनों फिल्में एक से बढ़कर एक होने वाली हैं. इसके लिए वे समर्पित भाव से काम करने वाली हैं.