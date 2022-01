पटनाः राजधानी पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब वायु प्रदूषण (Air Pollution in Bihar) का खतरा भी बढ़ गया है. शुक्रवार को पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार (Air Quality Index Above 400 In Patna) हो गया. राजधानी के लोग कोरोना संक्रमण के साथ-साथ अब जहरीली हवा भी सांस के रूप में ले रहे हैं.

पटना में ठंड बढ़ते ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था. पिछले सप्ताह वायु प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी जरूर आई थी. लेकिन कोहरे और धुंध की स्थिति के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता चला गया और आज ये इंडेक्स 400 से पार हो गया है. जो राजधानी के लोगों की सेहत के लिए बड़ी चिंता का विषय है.

बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने की बात करती है. लेकिन प्रदूषण को लेकर जो हालात राजधानी पटना में दिख रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर सकते हैं. दरअसल बीते दिसंबर महीने में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सर्वाधिक वायु प्रदूषित 21 शहरों में 13 शहर बिहार से थे.

इस दौरान पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI in Patna) 350 से पार हो गया था. उसी समय बिहारशरीफ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 पहुंच गया, जो देश में अव्वल नंबर पर था. सिर्फ पटना और बिहारशरीफ ही नहीं बढ़ते ठंड के बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर, छपरा, सहरसा कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, सासाराम, मोतिहारी और हाजीपुर का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ था.

