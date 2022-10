पटना: बिहार की राजधानी पटना में धनतेरस पर गाड़ियों की खूब एडवांस बुकिंग (Advance booking of vehicles on Dhanteras in Patna) हुई है. वाहन बाजार धनतेरस पर गुलजार नजर आ रहा है. 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद इस बार धनतेरस पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बूम (Boom in automobile market on Dhanteras) है. लोग बड़ी संख्या में अपनी ड्रीम कार और बाइक की बुकिंग करा रहे हैं. कार और बाइक के शोरूम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लोग अपने सपनों की कार और बाइक को खरीदने के लिए इस शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार पटना के विभिन्न कार के शोरूम में अब तक तकरीबन ढाई हजार कार की और लगभग 2300 बाइक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है.







मिल रहे आकर्षक ऑफरः राजधानी के विभिन्न शोरूम में अपनी गाड़ियों को बुकिंग कराने के लिए लोग उत्सुक तो देख ही रहे हैं साथ ही साथ कंपनियां भी लोगों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर और गिफ्ट भी दे रही हैं. एग्जीबिशन रोड स्थित बजाज के शोरूम के मैनेजर अभिजीत बताते हैं कि बाइक की खरीदारी पर उनके यहां हेलमेट और कूपन दिया जा रहा है. वहीं कुछ फोर व्हीलर के शोरूम में चुनिंदा मॉडल पर बेस प्राइस में छूट दी जा रही है. लोग धनतेरस के शुभ दिन को लेकर गाड़ियों की पेमेंट करने के बाद अपनी डिलीवरी लेने का वेट कर रहे हैं.





हर तरह की बाइक का इंतजारः बाइक कंपनियों के शोरूम में विभिन्न सेगमेंट की बाइक और स्कूटी की एडवांस बुकिंग हो रही है. पाटलिपुत्र स्थित बाल प्रदा बुलेट शोरूम के ऑनर प्रतीक सिंह बताते हैं कि बुलेट की कई रेंज है और उन सभी रेंज में खरीदार अपना रुझान दिखा रहे हैं. वह बताते हैं कि कोरोना के कारण पिछले दो-तीन सालों में परेशानी थी, लेकिन इस बार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. बाइक की हैवी डिमांड है. पूरा नहीं कर पा रहे हैं. बुलेट की तरफ से एक नई बाइक हंटर लांच की गई है. उसे हम लोग दिसंबर में डिलीवर कर पा रहे हैं. वह यह भी बताते हैं कि हमारे पास गाड़ियों के लिए सवा दो लाख रुपये से शुरू होती है. अभी सबसे ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ियों की डिमांड है.

नहीं हो पा रही वक्त पर डिलीवरीः कंकड़बाग स्थित कृष हुंडई के सेल्स मैनेजर राजीव कुमार बताते हैं कि अभी बाजार का रिस्पांस बहुत अच्छा है. अगर आज की बात करें तो मेरे पास 10 गाड़ियों की बुकिंग आ चुकी है. राजीव यह भी बताते हैं कि हमारे पास पेट्रोल गाड़ियां तुरंत मिल जा रही है, लेकिन डीजल चलित वाहनों में थोड़ी परेशानी है. इसलिए डीजल गाड़ियां तीन से चार माह की वेटिंग पर चल रही है. राजीव यह भी बताते हैं कि हमारे यहां हैचबैक सेगमेंट में गाड़ियों की डिमांड बेहतर है. इसके अलावा एसयूवी में क्रेटा की सबसे ज्यादा डिमांड है.

सब देख कर बुकिंगः विभिन्न गाड़ियों के शोरूम मैनेजर से मिली जानकारी के अनुसार लोग कार की बुकिंग के वक्त कीमत, ब्रांड, सेफ्टी फीचर के साथ ही सीटिंग कैपेसिटी को भी देख रहे हैं. वहीं विभिन्न बाइक के शोरूम से मिली जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के तरफ भी लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है. राजधानी में देश के जितनी भी ब्रांडेड फोर व्हीलर और टू व्हीलर कंपनियां है सब के शोरूम से हैं. इन सभी शोरूम में खरीदारों की भीड़ लगी हुई है.







