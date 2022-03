पटना: 10 अप्रैल को रामनवमी पर शहर (Ram Navami in Patna) में 39 शोभा यात्रा (Preparations for Ram Navami Shobha Yatra in Patna) निकाली जायेगी. किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो इस बाबत प्रशासन अलर्ट है. शरारती तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन (administration alert regarding Ram Navami In Patna) ने पूरी तैयारी कर रखी है. रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. लाउडस्पीकर रात्रि के दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे.

पढ़ें- भागलपुरः नाइट कर्फ्यू का उड़ा मजाक, रामनवमी की रात अश्लील गानों पर जमकर लगे ठुमके

रामनवमी की तैयारियों को लेकर बैठक: जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढ़िल्लो द्वारा रामनवमी पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन और विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी सिटी एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, सीओ, बीडीओ एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई. अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया. बैठक में अवगत कराया गया कि भीड़ प्रबंधन और विधि व्यवस्था संधारण के लिए महावीर मंदिर ,डाक बंगला चौराहा,जीपीओ गोलंबर, राजबंशी नगर हनुमान मंदिर, पंचमुखी मंदिर के पास नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा. तीन पालियों में कर्मियों की तैनाती कर लगातार मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश दिया गया है.

पार्किंग की समुचित व्यवस्था:रामनवमी पर्व के अवसर पर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगने की संभावना है. इस वजह से भीड़ को नियंत्रित करने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर से कुंवर सिंह पार्क तक श्रद्धालुओं की तीन पंक्ति बनाने और बैरिकेडिंग करने पर विचार किया गया. इस दौरान यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. वाहनों की पार्किंग स्टेशन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग स्थल ,बुद्धा स्मृति पार्क के आगे और मिलर हाई स्कूल में करने का निर्देश दिया गया है.

प्रशासन की रहेगी पैनी नजर: शहर के महत्वपूर्ण मंदिरों तथा संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती करने के लिए आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया. पर्व के अवसर पर सभी एसडीओ/ एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने तथा स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया. गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सेवा हेतु जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था करने तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सिविल सर्जन पटना को मेडिकल टीम गठित करने, जीवन रक्षक दवा के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था रखने तथा मेडिकल स्टाफ को एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दिया गया है.

पढ़ें- कैमूर में कोरोना से मुक्ति के लिए श्रद्धालुओं ने की श्रीराम की पूजा

रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगी रोक: 1 अप्रैल को जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक पटना महावीर मंदिर में की जाएगी और प्रबंधन कमेटी के साथ बैठक कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे. डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. लाउडस्पीकर रात्रि के 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नहीं बजेंगे. अफवाह फैलाने वाले, शांति भंग करने वाले और सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. दोषी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP