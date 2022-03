पटना: गोपालगंज में बुधवार को हुए बम ब्लास्ट को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय अलर्ट हो गया है. ब्लास्ट की जांच को लेकर पटना से स्पेशल टीम भेज दी गयी है. जो घटना के सभी बिंदुओं पर जांच करेगी. इस घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG Jitendra Singh Gangwar) ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है. एफएसएल के साथ बिहार एटीएस की टीम भी गोपालगंज के लिए रवाना हो चुकी है. जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना कैसे हुई.

जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी मुख्यालय

उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में पटाखा या गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आ रही है. हालांकि स्पष्ट रूप से जांच के उपरांत ही इस बारे में कहा जा सकता है. भागलपुर की घटना और गोपालगंज की घटना में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है. स्थानीय पुलिस द्वारा हर पहलू पर जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.

दरअसल, गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में बुधवार को बड़ा धमाका हुआ है. इस धमाके में 55 साल के आलीम मियां की मौत (One Killed In Bomb Blast At Gopalganj) हो गयी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है. बता दें कि फुलवरिया लालू प्रसाद यादव का पैतृक गांव है.

बता दें कि पांच दिन पहले भागलपुर में ब्लास्ट हुआ था. स्थानीय पुलिस द्वारा गठित एसआईटी के साथ-साथ एटीएस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है. दरअसल 5 दिन में धमाके के कई टेरर एंगल सामने आए हैं. पहले जहां पटाखा फैक्ट्री का नाम आ रहा था, वहां से अब कुकर बरामद हुआ है. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रेशर कुकर बम से धमाका हुआ था. प्रशासन की जांच के दौरान तीन तरह के बारूद, रस्सी, चूना और रंगीन मिट्टी के साथ प्रेशर कुकर भी बरामद हुआ है. भागलपुर ब्लास्ट केस में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. धमाका इतना जोरदार था कि चार मकान ढह गए थे.

