पटना: कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna) में कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए पूरी तैयारी (IGIMS Ready for Corona Treatment ) कर ली गयी. आईजीआईएमएस में बच्चों के लिए नीकू और पीकू वार्ड (Ward for Children in Patna) के साथ ऑक्सीजन समेत सारी व्यवस्थायें कर लिए गयी हैं. जिससे बच्चों का ठीक से इलाज हो सकेगा.

इस संबंध में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के अधीक्षक मनीष मंडल ने बताया कि इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी गयी थी. वर्तमान में उनके पास बच्चों के इलाज के लिए 60 बेड तैयार हैं. जिसमें सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा और 20 बेड आईसीयू बेड है. इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी तैयार है.

उन्होंने बताया कि हर कमरे में 4 बेड बनाये गए हैं और सभी बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई है. कहीं भी कोई दिक्क्क्त नहीं है. नीकू और पीकू वार्ड के बेड पर भी अलग से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है. उनके पास इस बार ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट है और कोई दिक्कत नहीं है. बच्चों के वार्डों को अलग तरीके से बनाया गया है. जिसमें दीवारों पर कार्टून की पेंटिंग कराई गई है. जिससे बीमार बच्चों को कार्टून पेंटिंग से मन बहलाया जा सकेगा.

आईजीआईएमएस प्रशासन ने कोरोना की लहर को लेकर बच्चे के इलाज की पूरी व्यवस्था कर रखी है. कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए हमारा अस्पताल पूरी तरह से तैयार है. बच्चों के इलाज के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है.

