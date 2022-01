पटनाः बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona In Bihar) काफी तेजी से बढ़ रहा है. पटना जदयू कार्यालय में पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. कोरोना जांच के बाद कार्यालय में 5 और लोग पॉजिटिव (5 More Corona Positive In JDU Office Patna) मिले हैं. इससे पहले आठ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे. जिसके बाद से ही ऑफिस को बंद कर दिया गया था.

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के नजदीकी और एमएलसी संजय गांधी पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं. पार्टी के कार्यालय के कई पदाधिकारी भी पॉजिटिव हैं. कई गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव है और आज भी जांच में कई पॉजिटिव मिले हैं. जदयू कार्यालय को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है और बाहर से किसी की एंट्री भी नहीं हो रही है.

वहीं, बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी लगभग एक दर्जन लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे. उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इससे पहले दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जांच की गई थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है.

बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है. तीसरी लहर में हर दिन आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. डॉक्टर और आम लोगों के साथ वीआईपी इलाकों में भी कोरोना पांव पसार चुका है. ऐसे में सैनिटाइजेशन का काम भी तेज किया गया है. मुख्यमंत्री आवास और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के आवास पर भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है.

