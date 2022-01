पटना: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) ओमीक्रोन के रूप में तेजी से पांव पसार रहा है. स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार में 40 ओमीक्रोन मरीजों की पुष्टि हुई है. इनके सेंपल 10 जनवरी को 40 स्थानों से कलेक्ट किए गए थे. सैंपल जांच में 100 फीसदी ओमीक्रोन के आंकड़े मिले हैं. संक्रमितों में सीएम नीतीश समेत IGIMS के डॉक्टर भी शामिल थे.

राज्य स्वास्थ्य समिति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि, आईजीआईएमएस में जिनोम सीक्वेंसिंग का दूसरे लाट का रिजल्ट सामने आ गया है. 10 तारीख को सैंपल रन में लगा था जिसमें 40 सैंपल की जिनोम सीक्वेंसिंग की गई और सभी 40 में ओमीक्रोन की पुष्टि हुई है. उन्होंने बताया कि, सभी 40 सैंपल प्रदेशभर से रैंडमली कलेक्ट किए गए थे और सैंपल की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में इस बार ओमीक्रोन का केस काफी बढ़ा है. उन्होंने बताया कि, इस बार प्रदेश में वैक्सीनेशन का इंपैक्ट साफ देखने को मिल रहा है और लोगों में संक्रमण के बाद गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे हैं.

इस दौरान प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि, बीते 24 घंटे में प्रदेश में (Corona Case Update In Bihar) कोरोना संक्रमण के 4551 नए मामले सामने आए हैं और राजधानी पटना में 1218 नए मामले मिले हैं. उन्होंने बताया कि, 18 जनवरी के दिन (Corona Positivity Rate In Bihar) प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2.96% है. जबकि 14 जनवरी को यह पॉजिटिविटी रेट 3.67% था. उन्होंने कहा कि, विगत कुछ दिनों के ट्रेंड को देखे तो संक्रमण के नए मामलों की संख्या डाउनफॉल में है.

वहीं, प्रदेश में कोरोना मरीजों में हॉस्पिटलाइजेशन का दर बहुत कम है. प्रत्येक जिला में कोविड कंट्रोल रूम तैयार किया गया है. जहां से पिछले दिनों में होम आइसोलेशन में रहने वाले 35,000 मरीजों को कॉल कर उनके हेल्थ का अपडेट लिया गया है और इनमें से 13 को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई है. 13 मरीजों को हेल्थ कंडीशन जाने के बाद कंट्रोल रूम से एंबुलेंस भेजकर डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर सेंटर में एडमिट कराया गया है.





प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले 15 से 18 वर्ष के छात्र-छात्राओं का टीकाकरण 26 जनवरी तक कंप्लीट कराए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है. इसको लेकर के 26 जनवरी तक मिशन मोड में टीकाकरण का अभियान चलेगा. उन्होंने कहा कि वह मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि जिनके भी बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 15 से 18 एज ग्रुप में आते हैं तो वह अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं. प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है. देश में इस आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 83.46 लाख है और इनमें 28,93,236 बच्चों का टीकाकरण हुआ है यानी कि 35% बच्चों का टीकाकरण कंप्लीट कर लिया गया है. पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक 46.85% बच्चों का टीकाकरण हुआ है.

प्रत्यय अमृत ने बताया कि, प्रदेश में प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल 771306 लोगों में 224230 वैक्सीनेशन हुए हैं. इनमें हेल्थ केयर वर्कर की संख्या 1,38,376 है. यानी कि 43 फ़ीसदी, फ्रंटलाइन वर्कर की संख्या 65696 है यानी कि 39 फ़ीसदी और 60 प्लस वाले कोमोरबिड लोगों की संख्या 38158 है यानी कि 14 फ़ीसदी. प्रदेश के सभी जिलों में महादलित इलाकों में स्पेशल वैक्सीनेशन टीम का गठन किया गया है. जिसके तहत विकास मित्र और स्थानीय इनफ्लुएंसर मिलकर के जो लोग वैक्सीनेशन की श्रेणी में आते हैं उनका टीकाकरण कंप्लीट कराएंगे.

बता दें कि, जिन विद्यालयों में 26 जनवरी तक 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया होगा ऐसे विद्यालयों को 26 जनवरी के दिन जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा. इन सबके अलावा हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के प्रिकॉशनरी डोज के वैक्सीनेशन के लिए 21 और 22 जनवरी को स्पेशल कैंप का आयोजन किया जाएगा. प्रधान सचिव ने लोगों से अपील किया कि, जो लोग टीकाकरण की श्रेणी में आते हैं और अब तक टीका नहीं लिया है वह जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कंप्लीट कराएं ताकि कोरोना संक्रमण की गंभीरता से बच सकें.

बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा कि, सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तत्पर है. सभी आवश्यक इंतजाम किये गये हैं. अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है, दवाइयों के पूरे इंतजाम हैं. उन्होंने बताया कि, बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम से पहले परीक्षार्थियों का टीकाकरण हो जाएगा.

