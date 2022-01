पटना: राजधानी पटना में लोग सुबह से ही तरह-तरह से नववर्ष का जश्न (New Year Celebration in Patna) मना रहे हैं. नये साल पर असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए पुलिस तत्पर नजर आ रही है ताकि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. वहीं, पीरबहोर थाना क्षेत्र में कुछ युवक नये साल पर शराब की पार्टी (Liquor Party in Peerbahor Police Atation Area) करने वाले थे. इसकी गुप्त सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शराब पार्टी की जुगत में लगे 4 युवकों को 3 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार (4 Youth Arrested with Liquor in Patna) कर लिया. पूछताछ के बाद पुलिस उनको जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गयी.

ये भी पढ़ें- जाम छलकाने वाले दोनों पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार, शराब पार्टी करते वीडियो हुआ था वायरल

इस पूरे मामले में पीरबहोर थाना प्रभारी सबीउल हक ने बताया कि पीरबहोर थाना क्षेत्र के नयागांव इलाके के एक मकान में कुछ युवकों द्वारा शराब पार्टी करने की गुप्त सूचना मिली. इसके आधार पर जब उस मकान में छापेमारी की गई तो मकान मालिक का भतीजा अपने तीन दोस्तों के साथ 3 बोतल शराब रखकर पार्टी करने की फिराक में था. तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में मौजूद चार युवकों तीन बोतल विदेशी शराब के साथ दबोच लिया.

देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर नए साल पर हुड़दंग करने वालों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस सड़कों पर गश्त कर शराब पीकर घूमने वाले और हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार कर रही है. इसी कड़ी में नयागांव इलाके से चार युवकों को नए साल की शराब पार्टी करने से पहले गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- नए साल के जश्न से पहले शराब को लेकर रात भर पटना के होटलों की खाक छानती रही पुलिस

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP