पटनाः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) ने दस्तक दे दी है. बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. मंगलवार को पटना के गुरुगोविंद सिंह अस्पताल में 31 कोरोना पॉजिटिव (31 Corona Positive Patient In Gurugovind Singh Hospital) नये मरीज मिले हैं. पटना जिले की बात करें तो बीते 24 घंटे में 522 कोरोना के नए मरीजों की पहचान हुई है. जिसे लेकर सरकार और लोगों में भी चिंता बढ़ती दिख रही है.

जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल गुरुगोविंद सिंह अस्पताल में 372 मरीजों की जांच सैंपल ली गई थी. जहां 72 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसमें 31 नये मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले. दिनोंदिन कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है.

पटनासिटी अनुमंडल में एक साथ इतने लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे इलाके में हड़कम मच गया है. अस्पताल में बिना मास्क प्रवेश निषेध हो गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है.

बता दें कि मंगलवार को राजधानी पटना में कोरोना के 522 नए मामले सामने आए. जिनमें 40 से अधिक बच्चों में भी संक्रमण पाया गया है. इन सभी बच्चों की उम्र 18 साल से कम है. बताया जाता है कि सभी 2 साल से 17 साल के बीच के हैं. राजधानी में एक साथ इतने मामले मिलने के साथ ही यहां एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1200 हो गया है.

बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में बीते 10 दिनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. बीते पांच दिनों में 260% केस बढ़ गए हैं. 30 दिसंबर को जहां प्रदेश भर में 132 एक्टिव मरीज मिले थे, वहीं 31 दिसंबर को यह बढ़कर 158 हो गई. बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ विभाग सतर्क है. साथ ही कई पांबदियों को भी प्रदेश में लगाए जाने की बात कही गई है.

