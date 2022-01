पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) के मामलों में भले ही थोड़ी कमी आ रही हो लेकिन मौत का सिलसिला जारी है. मंगलवार को पटना एम्स में कोरोना से 3 लोगों की मौत (3 People Died of corona in Patna AIIMS) हुई है. जबकि 10 नए कोरोना पोजेटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

पटना एम्स में मंगलवार को कोरोना के कारण 3 वर्षीय दीपा कुमारी सहित तीन मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई. 10 नए मरीज कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई तो 12 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है.

पटना एम्स में कोरोना नोडल अफसर डॉ. संजीव कुमार के मुताबिक गुरुल की रहने वाली दीपा कुमारी (3 साल), मसौढ़ी के जगदीश प्रसाद (75 साल) और नौबतपुर की शांति देवी (65 साल) की मौत कोरोना के इलाज के दौरान हुई है. सोमवार की देर रात तक 71 कोरोना मरीज का इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा था.

आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में 2362 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 14,771 हो गया है. पूर्णिया में संक्रमितों की संख्या 253 है. जबकि समस्तीपुर में इसका आंकड़ा 206 है. 24 घंटे में सबसे कम केस कैमूर में मिले हैं. कैमूर में 5 कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं. बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 96.69 प्रतिशत तक आ गया है. सरकार के द्वारा लागू प्रतिबंध और पाबंदियों का असर देखने को मिल रहा है. पटना जो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था, वहीं अब यह आंकड़ा घटने लगा है. मंगलवार को पटना में 284 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं.

