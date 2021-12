पटना: राजधानी पटना (Crime in Patna) समेत पूरे प्रदेश हौसला बुलंद बदमाश लगातार छिनतई, लूट और हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पटना के दानापुर थाना क्षेत्र (Snatched in Danapur Police Station Area) के डिफेंस कॉलोनी का है. जहां बदमाशों ने दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत एसडीओ से 385500 रुपये से भरा बैग छीनकर फरार (Snatched From Retired SDO of Telecom Department) हो गये. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. इस मामले में पीड़ित ने दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

जानकारी के मुताबिक, दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत एसडीओ उमा शंकर प्रसाद गुप्ता मंगलवार को दानापुर एसबीआई से 384500 रुपये निकासी कर अपने दोस्त की बाइक से घर लौट रहे थे. वह बाइक से गुलडाक मंदिर के पास उतरकर रुपये से भरा बैग लेकर डिफेंस कॉलोनी में अपने घर जा रहे थे. वह जैसे ही डिफेंस कॉलोनी के पास से पहुंचे, इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनसे रुपये से भरा बैग छीनकर गोला रोड की ओर से भाग गये.

वहीं, इस मामले में थानाध्यक्ष अजीत कुमार साहा ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रहा है. आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि बाइक सवार बदमाशों की शिनाख्त की जा सके.

