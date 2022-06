उन्नाव/पटनाः यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे (Bus Accident In Uttar Pradesh) पर बुधवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार बस का अगला पहिया फटने से बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त गई. इस हादसे में बस में सवार 26 यात्री बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें 3 को गंभीर चोटें आईं. बताया जाता है कि घायलों में 24 यात्री (24 People Of Bihar Injured In Unnao) बिहार के रहने वाले हैं. जबकि 2 यूपी के कुशीनगर के हैं.

26 यात्री बुरी तरह घायलः जानकारी के मुताबिक ये बस बिहार से चंडीगढ़ जा रही थी, तभी लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 237 के सामने हादसे का शिकार हो गई. दरअसल टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार सभी यात्री बुरी तरह घायल हो गए. सूचना पर पहुंचे यूपीडा कर्मचारी और पुलिस ने सभी घायलों को बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने उनका इलाज कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.



घायलों में शामिल लोगों के नाम-

1- राजेश कुमार शाह (32), पुत्र मुनेश्वर शाह, निवासी सॉरी जलालपुर, छपरा

2- रामनाथ राय (50), पुत्र भुदर राय, निवासी मलिक टोला थाना बड़रिया, सिवान

3- अमीर उल्लाह (30), पुत्र आदम अंसारी, निवासी धामा पातर थाना, गोपालगंज

4- प्रियंका कुमारी(25), पत्नी पिंटू गुप्ता, निवासी असैया थाना मठोरा, छपरा

5-अजय कुमार (30), पुत्र हरिचन्द, निवासी धर्मचक थाना अचकगांव, गोपालगंज

6- मोहमद इम्तियाज(28), पुत्र गयासुद्दीन, निवासी नौतिन थाना जीवी नगर तेलवा, सिवान

7- रविकुमार (23), पुत्र नंदकिशोर, निवासी जलौनी थाना मसरा, छपरा

8-पंकज कुमार मल्ल (28), पुत्र शत्रुध्न, निवासी छतरी नवरत्नपुर थाना तरैया, छपरा

9-रामु कुमाए मल्ल (28), पुत्र अज्ञात, निवासी छतरी नवरत्नपुर थाना तरैया, छपरा

10- अमीर उल्लाह(30), आदम अंसारी, निवासी ठामा पाकर थाना माइनर गंज, गोपालगंज

11-संजय कुमार ओझा (40), पुत्र रामदेव ओझा, निवासी शाहशह थाना भगवानपुर सिवान

12 अनिल कुमार (20), पुत्र प्रभु शाह, निवासी छोटी लकड़ी थाना बसन्तपुर, सिवान

13-प्रभु शाह(47), पुत्र धनरमा शाह, निवासी छोटी लकड़ी थाना बसंतपुर, सिवान

14-माला देवी(35), पत्नी धारा सिंह, निवासी सपही थाना असरक, छपरा

15 लकी कुमारी(8), पुत्री धारा सिंह, निवासी सपही थाना असरक, छपरा

16-खुशी कुमारी(10), पुत्री राजेश कुमार, निवासी सवरी थाना जलालपुर, छपरा

17-विजय भगत(27), पुत्र चेतन भगत, निवासी गांव व थाना मकेर, छपरा

18-उमेश राय(42), पुत्र मैनेजर राय, निवासी जरबौली थाना असरक, छपरा

19-उमेश महतो (38), पुत्र शिवबचन महतो, निवासी अरैदमा थाना सिधौली, गोपालगंज

20-गुड्डी देवी(33), पत्नी अमित रेवन, निवासी थानाक्षेत्र भगवंनगर, छपरा

21-आदित्य कुमार(11), पुत्र धारा सिंह, निवासी सपही थाना असरक, छपरा

22-मोना कुमारी(13), पुत्री धारा सिंह, निवासी सपही थाना असरक, छपरा

23- अमरेंद्र कुमार(29), पुत्र शशिकांत सिंह, निवासी अमलोरी थाना, सिवान

24- पंकज कुमार मल्ल (28), पुत्र सत्रुधन मल्ल, निवासी हुसरी नवरत्न पुर थाना तरैया, छपरा

25 सुखदेव सिंह(60), पुत्र जंगबहादुर निवासी हदिया थाना पटेरवा, कुशीनगर

26-सुमित्रा देवी(55), पत्नी सुखदेव सिंह, निवासी हदिया थाना पटेरवा, कुशीनगर