पटनाः बिहार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान (Abhiyan Against Naxalites In Bihar) चलाकर उनकी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है. पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में कुल 220 नक्सलियों को गिरफ्तार (220 Naxalites Arrested In 2021 In Bihar) किया गया. इस दौरान नक्सलियों के बीच पुलिस से मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें 6 नक्सली को मार गिराया गया. ये बिहार एसटीएफ की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

बिहार पुलिस की एसटीएफ द्वारा लगातार अभियान के तहत नक्सलियों की गिरफ्तारी की जा रही है. इस दौरान 1481 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ जब्त किए गए और पुलिस से लूटे गए सात हथियार की बरामद किए गए. इसके अलावा 18 देसी हथियार और 890 कारतूस 772 डेटोनेट और 52 लैंडमाइंस और केन बम बरामद किया गए.

नक्सलियों को पकड़ने में बिहार एसटीएफ की अहम भूमिका रही है. पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के अनुसार, साल 2021 में 299 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गई. इनमें से 12 पर 50000 जबकि 3 पर 25000 का इनाम भी घोषित था. यही नहीं बिहार के अलावा अन्य राज्यों के भी करीब 35 अपराधियों और 66 नक्सलियों को बिहार एसटीएफ की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया. एसटीएफ की कार्रवाई में 205 देसी हथियार जबकि 268 अर्धनिर्मित हथियार की बरामदगी हुई. इसके अलावा दो AK 47 राइफल के साथ 16 अत्याधुनिक हथियार पकड़े गए.

बता दें कि पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे अभियान की वजह से बिहार में नक्सली गतिविधियों में लगातार कमी आई है. इसी के साथ नक्सलियों का इलाका भी घटा है. बिहार में 6 जिले को नक्सल प्रभावित से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है. हालांकि अभी भी 10 जिले नक्सली प्रभावित हैं. जहां पर नक्सलियों का खौफ कायम है.

जिन 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, उनमें से मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, वैशाली है. वहीं बिहार के 10 जिले औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय, बांका, रोहतास और पश्चिम चंपारण में अभी भी नक्सलियों का प्रभाव है.

दरअसल, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने नक्सल और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें ये कामयाबी मिली है. बिहार पुलिस और एसटीएफ को पहले की तुलना में काफी मजबूत भी किया जा रहा है. पहाड़ी और दियारा इलाके में छापेमारी को लेकर ड्रोन कैमरे भी अब एसटीएफ को दिया जाएगा.

