पटनाः बिहार की राजधानी पटना की आलमगंज थाना पुलिस को शराब के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां देसी शराब के साथ 18 लोगों को गिरफ्तार (18 People Arrested With Liquor In Patna) किया गया है. दरअसल बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद आलमगंज इलाके में चोरी से शराब बिक रही थी. जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई शराब कारोबारियों को धर दबोचा.

ये भी पढ़ेंः 'शराब से तौबा कर लें.. नहीं तो एक-एक कतरा निकाल लेंगे', नालंदा में शराबबंदी पर SHO की चेतावनी

आलमगंज थाना के दारोगा मनोज कुमार ने बताया कि मीनाबाजार इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छपामारी की गई,जहां इस मामले में देसी शराब के साथ 18 लोग गिरफ्तार किये गए. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाबजूद यहां चोरी छुपे धड़ल्ले से शराब बिक रही है. जिसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

"बिहार में पूर्णरूप से शराब बन्द है लेकिन अवैध रूप से शराब बेचने का काम लोग कर रहे हैं. पुलिस भी इन पर लगातार नजर रखती है. भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की गई है, 18 लोगों को पकड़ा गया है. सभी को जेल भजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है"- मनोज कुमार, दारोगा

वहीं, आलमगंज थानप्रभारी अभिजीत कुमार ने बताया कि बिहार में पूर्णरूप से शराब बन्द है, उसके बाबजूद लोग अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस भी शराब तस्करों के पीछे लगातार लगी है. जैसे ही मीनाबाजार डोमखाना के पास शराब तस्कर पहुंचे पुलिस ने चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया. उनसे पूछताछ कर इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाया जाएगा.

ये भी पढ़ें-किचन में बने तहखाने से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, एक महिला समेत दो गिरफ्तार