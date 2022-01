पटना: राजधानी में बेखौफ अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के जमुनापुर माल कचहरी रोड (17 lakh Loot in Jamunapur Mal kachari Road Patna) का है. अपराधियों ने वृद्ध महिला से 17 लाख रुपये लूट (Loot Of 17 Lakh From Old Woman In Patna) लिए हैं. बताया जा रहा है कि, अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया है.

बताया जाता है कि, महिला जमीन बेचकर मिले पैसे बैंक में जमा कराने जा रही थी. अपराधियों ने महिला के हाथ से झोला जिसमें 17 लाख रुपये रखे थे लूट लिया और मौके फरार हो गए. अपराधी तीन की संख्या में बताए जाते हैं. वृद्ध महिला ने बताया कि, तीन की संख्या में आए अपराधियों ने पिस्टल के बल पर पहले तो उसे डराया धमकाया और फिर उसके हाथ से झोला लूटकर भाग निकले.

राजधानी में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है. एक के बाद एक बड़ी घटना ने पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है. 17 लाख की लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है. लेकिन लगातार राजधानी में हो रहे आपराधिक घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

