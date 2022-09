पटना: त्योहारो का सीजन (festive Season in Patna) शुरू हो रहा है. जिसे लेकर पटना में कपड़ों का बाजार तैयार हो चुका है. दशहरा और दिवाली जैसे फेस्टिव सीजन को देखते हुए पटना के तारामंडल सभागार (Planetarium Auditorium in patna) में शुक्रवार को 10 दिवसीय सिल्की प्रदर्शनी (10 Day Silky Exhibition In Patna) का शुभारंभ हुआ.

सिल्क इंडिया उड़ीसा आर्ट एंड क्राफ्ट ने लगाया प्रदर्शनी: पटना के तारामंडल सभागार में 14 राज्यों के कारीगर पहुंचे हुए हैं. जो सिल्क की विशेष हैंडलूम साड़ियां लेकर आए हैं. यह सिल्क प्रदर्शनी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों के लिए कार्य करने वाली संस्था सिल्की इंडिया उड़ीसा आर्ट एंड क्राफ्ट (Silky India Orissa Art And Craft) के द्वारा लगाया गया है. प्रदर्शनी में 500 रूपए से लेकर 1,00,000 रूपए तक के सिल्क की साड़ियां और अन्य कपड़े उपलब्ध हैं. यहां विशेषकर महिलाओं के लिए ही परिधान हैं.

मॉडल्स ने साड़ियां पहनकर दिखाई प्रदर्शनी: सिल्क इंडिया प्रदर्शनी के पहले दिन पटना की मॉडल्स ने विभिन्न प्रदेशों के आए हुए कारीगरों के स्टॉल की सिल्क साड़ियां पहनकर प्रदर्शनी दिखाईं. सिल्क की साड़ियां पहनकर मॉडल्स ने रैंप वॉक किया और अलग अलग अंदाज से साड़ियों की खूबसूरती को दिखाया. यह प्रदर्शनी 25 सितंबर तक चलेगा. ग्राहकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है. यह प्रदर्शनी सुबह 10:30 बजे से रात 8:30 बजे तक ग्राहकों के लिए खुला रहेगा.

"इस प्रदर्शनी में कई किस्म की सिल्क की साड़ियां शामिल है. जिसे भारत के विभिन्न प्रदेशों के बुनकरों द्वारा तैयार किया गया है. मणिपुरी सिल्क, बिहार की ऑर्गेनिक टसर सिल्क, तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क, यूपी का मलबा, रीसेल के जमवार सिल्क जामदानी सिल्क, छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क, उड़ीसा का संबलपुरी सिल्क इत्यादि प्रकार की सिल्क की वैरायटी उपलब्ध है. दशहरा दीपावली जैसे त्योहारों के सीजन को देखते हुए साड़ियों के साथ-साथ स्टोर्स दुपट्टा कुर्ती भी इस प्रदर्शनी में उपलब्ध है. इस प्रदर्शनी में देशभर के कारीगर अपने बेहतरीन उत्पादों के साथ आए हैं और यहां पहले दिन ही लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है."- मानस आचार्या, आयोजक, सिल्क इंडिया प्रदर्शनी

