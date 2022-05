नवादा: बिहार के नवादा में युवक की गला दबाकर हत्या (death due to love affair in Nawada) कर देने का मामला सामने आया बै. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया गया. परिजनों का आरोप है कि लड़की के घरवालों ने युवक की हत्या की है. मृतक की पहचान तेतरिया गांव (Murder In Tetaria Village Nawada) निवासी लखन देव शर्मा के पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई है.

प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या: मेशकोर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव युवक की मौत से सनसनी मच गयी है. वहीं मृतक के भाई के द्वारा बताया गया कि मेरे भाई का विजय पंडित की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब यह बात विजय पंडित को पता चली तो वह हमारे भाई सुनील कुमार को घर से उठाकर ले गया. उस दौरान विजय पंडित ने ही मेरे भाई की गला दबाकर हत्या का प्रयास किया.

पुलिस कर रही जांच: घटना के बारे में बताया जाता है कि विजय पंडित ने सुनील को गला दबाकर मारने का प्रयास किया. जब उसे लगा कि युवक की मौत हो चुकी है तो उसे सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया. परिजनों ने बताया कि सुबह उनलोगों ने देखा कि सुनील सड़क किनारे पड़ा है लेकिन उसमें जान बाकी थी. आनन फानन में परिजन युवक को नवादा सदर अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.