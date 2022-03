पटना: राजधानी पटना में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप लगातार (Brown Sugar Recovered In Patna) विभिन्न थाना क्षेत्रों से पकड़ी जा रही है. इसी कड़ी में जक्कनपुर थाना क्षेत्र के दयानंद स्कूल के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 350 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक नीरज नाम के तस्कर को (Youth Arrested With Brown Sugar In Patna) गिरफ्तार किया है. तस्कर बिहटा से 250 रुपये में एक पुड़िया खरीद कर पटना में 350 रुपये में बेचता था.

ये भी पढ़ें- पटना में कैसा खेल! ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार हुआ तस्कर, बोला- हर सप्ताह पहुंचाता था थाने को 'चढ़ावा'

बिहटा से लाया गया था ब्राउन शुगर: पुलिस गिरफ्त में आए नीरज ने बताया कि, ब्राउन शुगर की खेप उसने बिहटा के एयरफोर्स स्टेशन के बगल के एक मार्केट से एक व्यक्ति से 250 रुपये प्रति पुड़िया की दर से खरीदा करता था. जिसे वो पटना लाकर 350 रु प्रति पुड़िया के हिसाब से पटना के मीठापुर इलाके में बेचने का काम करता था. नीरज ने बताता कि 3 साल से वो ब्राउन शुगर पी रहा है और पिछले एक साल से वह ब्राउन शुगर की तस्करी जक्कनपुर इलाके में करता था.

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता: वहीं, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जक्कनपुर थाना प्रभारी सुदामा सिंह ने बताया कि, दयानंद स्कूल के पास सब्जी मंडी खगौल रोड में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को जब नीरज पर शक हुआ तो उसकी तलाशी ली गई. इस दौरान नीरज के पास से कुल 350 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई. फिलहाल नीरज के ग्रुप में जुड़े अन्य ब्राउन शुगर तस्करों की जानकारी जुटाई जा रही है और उसे जेल भेजने की कवायद भी शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- पटना के दानापुर में ब्राउन शुगर के साथ 6 गिरफ्तार, स्कूल और कॉलेजों के पास युवाओं को बनाता था शिकार

गिरफ्तार तस्कर नीरज ने बताया कि, पहले वो ब्राउन शुगर आरा से लाया करता था, लेकिन अब बिहटा सैन्य एरोड्रम के पास एक मार्केट में ही ब्राउन शुगर माफिया उसे ब्राउन शुगर की खेप मुहैया करवा दिया करते थे. जिसे लेकर वो आराम से पटना पहुंच जाता था. अब ऐसे में सवाल उठया जा रहा है कि, बिहटा में पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है.

नोटः- मादक पदार्थ के कारोबार या तस्करी के बारे में कोई भी सूचना हो तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ईमेल आईडी narcoticsbureau@nic.in/pzu-ncb@nic और लैंडलाइन नंबर 0612-2296106 पर शिकात दर्ज करा सकते हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP