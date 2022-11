नवादा: बिहार का नवादा साइबर अपराधियों का नय गढ़ (Cyber Crime In Nawada ) बन रहा है. साइबर फ्रॉड के आरोप में जिले से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है. ताजा मामले में जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से एक साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Youth Arrested For Cyber Fraud In Nawada) है. गिरफ्तार अपराधी ने साइबर अपराध से जुड़े अन्य 16 साथियों का नाम भी पुलिस को बताया है. पुलिस सबों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

"साइबर फ्रॉड के आरोप आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के दौरान उसने रैकेट से जुड़े कई लोगों के बारे में जानकारी दी है. गिरफ्तार युवक के पास से 39000 रुपया नकद, 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, कई विभिन्न बैंकों के एटीम कार्ड बरामद किया गया है."-थानाधयक्ष, वारिसलीगंज थाना

2 लैपटॉप और 5 एंड्रॉयड मोबाइल जब्तः गिरफ्तार युवक की पहचान वरिसलीगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी प्रेम कुमार के पुत्र विवेक कुमार के रूप में की गई है. गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 2 लैपटॉप, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, कई नकली मोहर, कई बैंकों के एटीम कार्ड समेत 39000 रुपया कैश बरामद किया है.

बिहार में 20 गुना बढ़े साइबर क्राइम: बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. हाल के कुछ सालों के आंकड़ों की तुलना करें तो बिहार में लगभग 20 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है. राजधानी पटना में साइबर क्राइम की घटनाओं में 17 फीसदी का इजाफा हुआ है. यह हम नहीं बल्कि cybercrime.gov.in पर दर्ज बिहार के आंकड़े गवाह हैं.

साइबर क्राइम का आंकड़ा: आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में बिहार में साइबर क्राइम के महज 560 मामले आए थे. साल 2020 में कुल 7743 मामले दर्ज किए गए थे. साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 12258 हो गया. साल 2019 में पटना में सिर्फ 144 मामले आए थे जो कि साल 2021 में बढ़कर 2462 हो गया है. साल 2022 की बात करें तो मई महीने में ही अब तक बिहार में 8003 मामले चुके हैं जिसमें पटना में 1632 शिकायतें मिल चुकी हैं.

डिजिटल ट्रांजेक्शन के प्रचलन से बढ़ा साइबर क्राइम: साइबर फ्रॉड के लिए बिहार के 38 जिलों में से पटना सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बन गया है. पटना, नालंदा, नवादा से पूरा जमुई और गया साइबर अपराधियों का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है. आर्थिक अपराध इकाई के एसपी सुशील कुमार की मानें तो जबसे डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रचलन बढ़ा है तबसे साइबर क्राइम की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है.

इन जिलों से आए कई मामले: पटना नवादा नालंदा शेखपुरा गया और जमुई जिले में साइबर अपराधी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं. इन जिलों में बैठकर साइबर अपराधी देशभर के लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं. यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी बिहार के साइबर छात्रों का डिटेल्स लिया जा रहा है. उनका साफ तौर पर कहना है कि डिजिटल अवेयरनेस पर हमारी टीम यानी कि साइबर अपराध इकाई पूरी तरह से काम कर रही है. लोगों को जागरूक करने के लिए तरह-तरह के बैनर पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है. गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों में भी अवेयरनेस कैंप आर्थिक अपराध इकाई द्वारा चलाई जाएगी ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी जागरुक कर सकें.

