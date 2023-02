जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी

नवादा: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी योग गुरु रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री पर जमकर बरसे. उन्होंने बाबा रामदेव को विदेशी बताया और कहा कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए. नवादा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलियावी ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जोरदार हमला (ghulam rasool balyawi controversial statement) किया.

गुलाम रसूल बलियावी के बिगड़े बोल : जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि रामदेव भारतीय नहीं हैं. उनका आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद से संबंध है. इसके बाद बलियावी ने रामदेव को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का एजेंट भी बता दिया. उन्होंने कहा कि रामदेव भारत कब आए, कैसे आए और उन्हें इतना लोन कैसे मिल गया इसकी भी जांच होनी चाहिए.

'बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बहुरूपिया' : हाल ही में चर्चा में आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को गुलाम रसूल बलियावी ने बहुरूपिया बताया (Dhirendra Shastri bahrupiya). उन्होंने कहा कि इस तरह के बहरूपियों की हमारे देश में कोई जगह नहीं है. कपड़े और मेकअप से कोई देश को गुमराह नहीं कर सकता.

सैनिक भर्ती में मुस्लिमों को मिले 30 फीसदी आरक्षण : जेडीयू नेता यही नहीं रुके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है (Modi Is Afraid To Deal With Pakistan) तो सेना में 30 फीसदी मुस्लिम युवकों को जगह दें, पाकिस्तान आंख नहीं दिखा पाएगा. साथ ही, बलियावी ने कहा कि जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को दिखा रहा था तो एक मुसलमान का बेटा ही सामने आया था, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, उसने ही पाकिस्तान को जवाब दिया था. बलियावी ने मुस्लिम सेफ्टी कानून बनाने की भी मांग रखी.