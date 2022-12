नवादा: बिहार के नावदा में बिहार नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Elections 2022) में हिंसक घटना (Violent Clashes In Municipal Elections In Nawada) घटी है. नवादा नगर परिषद के बुधौल गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र के पास दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ. घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं. घटना की सूचना के बाद डीएम उदिता सिंह, एसपी डॉ गौरव मंगला, एसडीएम उमेश कुमार भारती सहित अन्य अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. मौके से पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया.

नावदा नगर निकाय चुनाव में हिंसक झड़प : हिरासत में लिए जाने वालों में प्रत्याशी मिथिलेश मिश्रा, प्रत्याशी सीता देवी के पति रंजीत चौहान प्रमुख रूप से शामिल हैं. एक पक्ष का आरोप है कि प्रत्याशी जयशंकर प्रसाद उर्फ सूरज यादव के समर्थक बोगस वोटिंग का प्रयास कर रहे थे जिसका विरोध अन्य उम्मीदवारों द्वारा किया गया. इसीको लेकर बात बिगड़ गई और घटना रोड़ेबाजी तक पहुंच गई. पत्थरबाजी में पिंटू कुमार, पिता विशुनदेव यादव सहित कई लोग चोटिल हुए.

5 लोग हिरासत में लिए गए : मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस पहुंचने के पूर्व ही सूरज और उनके समर्थक वहां से जा चुके थे. घटना का मतदान पर असर नहीं पड़ा. अधिकारियों ने बताया कि जो कुछ हुआ मतदान केंद्र के बाहर हुआ. बूथ पूरी तरह सुरक्षित है. मतदान में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया. गौरतलब है कि बिहार नगर निकाय के पहले चरण का चुनाव (First phase of municipal elections in Bihar) खत्म हो चुका है. पहले चरण में 21287 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. पहले चरण में 59.62 प्रतिशत मतदान हुआ. 20 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे. बता दें कि रविवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 37 जिलों की 156 नगर पालिका में वोटिंग की गई. जबकि गया के इमामगंज नगर पंचायत में वोटिंग 3 बजे ही खत्म हो गया.