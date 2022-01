नवादा: नवादा (vigilance raid in Nawada) में आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है. नवादा पुलिस के सहयोग से रजौली वन विभाग के रेंजर (vigilance raid on ranger of forest department in Nawada) सह नवादा प्रभारी डीएफओ अखिलेश्वर प्रसाद के आवास पर छापेमारी की जा रही है. बताया जा रहा की मंगर बीघा में डीएफओ एक किराए के मकान में रह रहे थे, जहां पुलिस छापेमारी कर रही है.

निगरानी डीएसपी चंद्रभूषण (vigilance DSP Chandrabhushan on DFO Akhileshwar Prasad ) ने बताया कि, वन विभाग के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 27 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद नवादा के आवास पर छापेमारी की गई. उन्होंने कहा कि, यहां से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उससे आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है. उन्होंने बताया कि, इसके अलावा पटना में भी कार्रवाई चल रही है.

