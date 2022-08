नवादा : नवादा जिले के नवादा-झारखंड पथ एनएच-31 पर एक अनियंत्रित बस ने एक राहगीर को रौंद दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत (Youth dies after being hit by bus in Nawada) हो गई. रजौली थाना क्षेत्र में बाईपास एनएच- 31 (Nawada-Jharkhand road on NH-31) पर अनियंत्रित बस की चपेट में आने से मौत हुई है.

सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा : करने के क्रम में अचानकराहगीरों एवं उनके परिजनों की माने तो चाको मांझी नाम का युवक बुधवार की सुबह 9 बजे अपने काम से बाजार जा रहा था. रजौली बाईपास एनएच 31 पर रोड क्रॉस करने के क्रम में अचानक तेज गति से एक बस आ गई जिससे वह दुर्घटना का शिकार हो गया. स्थानीय लोगों ने फोन से इसकी खबर रजौली थाना प्रभारी को दी. थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ एएसआई सुनील कुमार सिंह को रजौली अनुमंडल अस्पताल भेजा.

इलाज के दौरान हुई हो गई मौत : ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा डॉ. राघवेंद्र भारती ने घायल चाको मांझी का इलाज शुरू किया था. इलाज के दौरान ही चाको मांझी की मौत हो गई.चाको रजौली थाना क्षेत्र के घसियाडीह गांव निवासी भुना मांझी का लड़का था. इस दुर्घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. थाना प्रभारी दरबारी चौधरी ने घटना की जानकारी देते हुए कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर भेज दिया.

