नवादा: बिहार के नवादा को बम से दहलाने निकले तीन बदमाशों का मंसूबा (crime in nawada) नाकाम हो गया. बदमाशों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त होते उनको पास रखा बम विस्फोट (two injured in bomb blast in nawada) हो गया. इससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए. एक बदमाश किसी तरह फरार हो गया. घटना कादिरगंज ओपी क्षेत्र के सोनू बीघा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास की है. इस मामले में घटनास्थल से कादिरगंज पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है.



पेट्रोल पंप से निकलते ही हुआ विस्फोटः घटना की बाबत पुलिस ने बताया कि नवादा नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी सातो मांझी, राजा मांझी और जितेंद्र मांझी नवादा को दहलाने के लिए प्लास्टिक में बम लेकर एक बाइक पर सवार होकर निकले थे. इस दौरान तीनों सोनू बीघा स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डलवाने गए, लेकिन पेट्रोल पंप बंद था. इसके बाद पुनः तीनों नवादा की ओर आ रहे थे. उसी दौरान पेट्रोल पंप से निकलते ही बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और उनलोगों के पास प्लास्टिक में रखा बम विस्फोट (blast in nawada) कर गया. इसमें दो युवक जख्मी हो गए.

एक बदमाश मौके से फरारः बम के धमाके की आवाज सुनकर गश्ती में रहे कादिरगंज ओपी प्रभारी सूरज कुमार मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर घायल पड़े सातो मांझी और राजा मांझी को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं एक युवक पुलिस को देख कर घटनास्थल से फरार हो गया. थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बताया कि नवादा में किसी घटना को अंजाम देने तीनों बाइक पर सवार होकर निकले थे, लेकिन उससे पहले ही बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बम ब्लास्ट हो गया. दोनों की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पावापुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

