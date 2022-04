नवादा: बिहार के नवादा जिले (Incident In Nawada) के नरहट में एक पुराने घर का ऊपरी हिस्सा गिर जाने के कारण एक बच्चे की घटनास्थल पर मौत(Child Dead Fall Of Ceiling In Nawada) हो गई. जबकि उसकी मां और एक 6 वर्षीय भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गये. घर के परिजनों ने देखा उसके बाद फिर स्थानीय लोगों की सहायता से जख्मी लोग को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया.

कैसे हुई घटना- बताया जा रहा है कि नरहट निवासी संजय चौधरी की पत्नी मंजू देवी अपने 12 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार और 6 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के साथ घर में बैठे थे. उसी समय अचानक घर का ऊपरी हिस्सा गिर गया. जिससे बड़े बेटे गोलू की घटनास्थल पर मौत हो गई. जबकि मां और उसका छोटा भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गये. जख्मी छोटे भाई कोे सदर अस्पताल में ही चिकित्सकों ने अपने देखरेख में रखा है. गंभीर रूप से घायल मां को पावापुरी सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेजा है.

घटना की सूचना नरहट गांव पास के पुलिस थाने को दी गई. नजदीकी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृत बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा. अस्पताल प्रशासन नवादा के द्वारा जल्द ही दोनों घायलों को खतरे से निकलने की बात बताई जा रही है.

