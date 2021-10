नवादा: बिहार के नवादा जिले (Crime in Nawada) में दिनोंदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है. ताजा घटना नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ला (New Area Mohalla in Nawada) की है. बंद घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली. गृह स्वामी सपरिवार शारदीय नवरात्र (Sharadiya Navratr) में घर गए थे. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

पीड़ित गृह स्वामी शिक्षक राजीव रंजन ने बताया कि वो अपने पैतृक गांव रोह गए थे. वहां से लौटने पर मालूम हुआ कि घर में चोरी की घटना घटी है. शिक्षक राजीव रंजन ने कहा कि- 'नवरात्र में प्रतिदिन पूजा होती थी. मैं खुद अपने घर नवादा भी चला जाता था लेकिन दशमी पूजा के बाद मैं नवादा नहीं आया. अचानक हमारे शुभचिंतक ने सुबह फोन किया की आपके घर का ताला टूटा है. आनन-फानन में जब हम घर पहुंचे तो देखा कि हमारे घर का ताला तोड़कर लगभग 10 लाख रुपये का सोना सहित कई कीमती सामानों की चोरी हो गई है.'

पीड़ित शिक्षक राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था सही नहीं होने के कारण ही इस तरह की घटना घट रही है. आए दिन चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है. घर में इंसान ना रहे तो हर घर में प्रतिदिन इसी तरह चोरी होती रहेगी. शिक्षक ने चोरी को लेकर पुलिस को सूचित कर दिया है और जल्द कार्रवाई की मांग की है.

