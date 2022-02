नवादा: नवादा में पॉकेटमार और उचक्कों ( Thief Arrested In Nawada ) का बोलबाला है. रोज किसी न किसी की जेब काटी जाती है. मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव का है, जहां उचक्कों ने एक युवती माधुरी कुमारी का थैला काटकर पर्स (Woman Bag Was Cut And Stole Purse In Nawada) से 5 हजार रुपये नकदी समेत आधार कार्ड, 2 एटीएम, पैन कार्ड उड़ा लिए और मौके से भाग निकले.

बताया जा रहा है कि, उचक्कों ने इलाके में दो घटनाओं को अंजाम दिया है. महिला समेत दो लोगों के साथ छिनतई की गई है. पॉकेटमार जब एक व्यक्ति की जेब से पैसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे धर दबोचा गया. पहली घटना नगर की प्रजातंत्र चौक के पास की है. जहां उच्चकों ने महिला का थैला काटकर उसका पर्स उड़ा लिया. पर्स में 5000 हजार रुपये के साथ ही युवती के कई जरूरी दस्तावेज और एटीएम कार्ड थे.

घटना से हताश पीड़ित युवती गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव की माधुरी कुमारी ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने से की है. थानाध्यक्ष ने आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं दूसरी घटना नगर के हाट के पास की है, जहां पाॅकेटमारी कर रहे पाॅकेटमार को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया.

पॉकेटमार जिला आंती ग्राम निवासी दयानंद बताया गया है, जो पकरीबरावां निवासी अर्जुन प्रसाद नामक बुजुर्ग का पॉकेट मार रहा था. बुजुर्ग के पॉकेट में 10 हजार 300 रुपये थे. गिरफ्तार पॉकेटमार से नगर थानाध्यक्ष पूछताछ में जुट गये हैं. बता दें नगर में इस प्रकार की घटना आम हो गयी है. प्रतिदिन कोई न कोई इस प्रकार की घटना का शिकार हो रहा है. बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं.

