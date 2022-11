नवादा:बिहार के नवादा में चोर (Theft In Nawada) चोरी की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. नवादा में एक कूरियर कंपनी कार्यालय में चोरी (Theft in Ecom Express Agency at Nawada) हुई है. नवादा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केंदुआ बाईपास के समीप भीषण चोरी की घटना बीती रात हुई है.

सीसीटीवी का डीवीआर और कई शिपमेंट ले उड़ा अपने साथ: ईकॉम एक्सप्रेस कोरियर डिलीवरी एजेंसी (Ecom Express Courier Delivery Agency) में बीती रात चोरों ने एजेंसी का शटर तोड़कर एजेंसी में प्रवेश किया और स्टोर के शेफ में रखे 1लाख 80000 हजार नगद, सीसीटीवी का डीवीआर और कई शिपमेंट लेकर अपने साथ उड़ा ले गए हैं.

"जब एजेंसी आये तो शटर टूटा हुआ था, शेफ में करीब 1 लाख रुपया रखा हुआ था. अन्दर घुसे तो सीसीटीवी का डीवीआर और कई शिपमेंट गायब था" :- डिप्टी इंचार्ज

चोरों ने एक सेफ को पास के ही एक खेत में फेंक दिया है, जिसमें नगद रुपए रखे हुए थे. स्टोर के मैनेजर के अनुसार लगभग 5 लाख की संपत्ति को चोर अपने साथ लेकर चले गए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले के जांच में जुट गई है.

