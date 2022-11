नवादा: बिहार के नवादा जिले में बीते एक साल से बंद नदियों से बालू उठाव का रास्ता अब भले ही साफ (Sand In Nawada) हो गया है, लेकिन बालू का कीमत भी सोना की तरह कई गुणा महंगे होने की संभावना बन गई है. सोमवार देर शाम तक जिले भर के 29 बालू घाटों का टेंडर समाप्त (Tender For Sand Ghats In Nawada District) होने के बाद मात्र 18 नदी बालू घाटों का ही टेंडर हो सका. इसबार 18 बालू घाटों से राज्य सरकार को दो अरब का राजस्व मिला है. माना जा रहा है बालू की उंची बोली का असर बालू के खुदरा दरों में देखने को मिलेगा.

"नवादा जिले में बालू घाटों का टेंडर लेने के लिए कुल 82 संवेदकों ने बोली लगाया था, जिसमें 18 बालू घाटों पर सफल टेंडर हो गया. जिले में कुल 33 बालू घाट हैं, जिसमें चार बालू घाटों को उसके समीप के बालू घाटों में समाहित कर दिया गया है. इस वजह से कुल 29 बालू घाटों का ही टेंडर कराया गया है.जबकि अन्य 11 बालू घाटों के लिए पर्याप्त संवेदक नहीं जुटने के कारण इन घाटों का टेंडर नहीं हो सका है. अगले आदेश के बाद इनकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जायेगी."-सुमन कुमारी, सहायक खान निदेशक

डीएम की निगरानी में हुआ टेंडरः सहायक खान निदेशक सुमन कुमारी (Assistant Mines Director Suman Kumari) ने बताया कि डीएम की देखरेख में बालू का टेंडर कराया गया है. हालांकि सहायक खान निदेशक की ओर से अभी तक कितनी राशि में और किसके नाम से बालू घाटों का टेंडर हुआ है. इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है. बताया जा रहा है कि डीएम के स्तर से ही बालू संवेदकों का नाम व राशि का खुलासा किया जायेगा. प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो जिन 18 बालू घाटों का टेंडर किया गया है, उसकी राशि दो सौ करोड़ से अधिक है. बता दें कि इससे पूर्व 59 बालू घाटों का टेंडर महज 47 करोड़ 55 लाख रुपये में किया गया था, लेकिन इसबार चार गुणों से अधिक दर पर बालू का टेंडर हुआ है, जिससे आने वाले समय में बालू खरीदना काफी महंगा होने की संभावना है.



कौन-कौन नदी में कितने बालू घाटों का हुआ टेंडर: सकरी नदी- गोविंदपुर बालू घाट, करनपुर बालू घाट, लखमोहन-धनवारा बालू घाट, कुंज बालू घाट, जमुआवां-पटवासराय बालू घाट, मिल्की-चिलौंजिया बालू घाट, सुल्तानपुर-विशुनपर बालू घाट तथा दरियापुर बालू घाट शामिल है. धाधर नदी- प्रतापपुर बालू घाट, मनी डाक बालू घाट तथा पसई बालू घाट शामिल है. नाटी नदी- एक मात्र मरपो बालू घाट का टेंडर हुआ है. खुरी नदी- ननौरा बालू घाट तथा लोहड़ा बालू घाट शामिल है. तिलैया नदी- बहादुरपुर बालू घाट, परोरिया बालू घाट, जलालपुर बालू घाट, डुमरी बालू घाट तथा बिक्कु-नारदीगंज बालू घाट शामिल है.





इन बालू घाटों को नहीं हुआ टेंडर : नाटी नदी- खड़सारी बालू घाट व महद्दीपुर बालू घाट शामिल है. खुरी नदी- करनपुर-1 बालू घाट व भूपतपुर बालू घाट, बिलासपुर बालू घाट, नाद बालू घाट तथा मलिकपुर बालू घाट शामिल है. तिलैया नदी- मनिहौली बालू घाट, सांख/सांढ़ बालू घाट तथा कहवा बेलदरिया बालू घाट शामिल है. धनार्जय नदी- बभनी बालू घाट, बड़गांव बालू घाट तथा दौलतपुर बालू घाट शामिल है.

