नवादा : बिहार के नवादा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Nawada) हैं. नगर थाना क्षेत्र के बुधौल गांव में अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. आनन-फानन में जख्मी शिक्षक को (Teacher Shot By Criminal In Nawada) इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर कर दिया गया है. गोली सीने के बाएं तरफ लगी है. जख्मी शिक्षक नारदीगंज थाना क्षेत्र के नंदपुर निवासी ओमप्रकाश सिंह बताए जा रहे हैं.

प्रॉपर्टी डीलर भी हैं ओमप्रकाश सिंह : फिलहाल गोली मारने के कारणों का पता नहीं चल सका है. वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. बताया जा रहा है कि वह अकबरपुर के पिपरा गांव स्थित सरकारी स्कूल में पोस्टेड हैं. फिलहाल स्थिति नाजुक बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश सिंह प्रॉपर्टी डीलर भी (Attack On Property Dealer In Nawada) हैं. किस कारण से प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है.

घात लगाए अपराधियों ने मारी गोली : बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर प्रॉपर्टी डीलर ओमप्रकाश सिंह कहीं जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के बुधौल बस स्टैंड के पास उन्हें गोली मार दी. जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घालय प्रॉपर्टी डीलर ओमप्रकाश सिंह को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले के छानबीन में जुट गई है.

