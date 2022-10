नवादा: बिहार के नवादा में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी (Man Suicide in Nawada) कर ली. वह अपने दुकान के अंदर ही फांसी के फंदे से लटक (Dead Body Of Man Found Hanging In Nawada) रहा था. स्थानीय लोगों ने खोजबीन के क्रम में उसे फांसी से झूलते देखा. जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी. घटना नवादा शहर के रामनगर मोहल्ले की है.

यह भी पढ़ें: नवादा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

नवादा शहर मे अकेले रहता था मृतक: मृतक की पहचान अरविंद रजक (50 वर्ष) पिता अशोक रजक के रूप में हुई है. वह मूल रूप से नारदीगंज थाना क्षेत्र के पेश पंचायत का निवासी था. वह रामनगर में प्रखंड कार्यालय के सामने के मोहल्ले में पिछले 30 साल से मुन्ना सिंह के मकान में किराए पर रहता था. साथ में परिवार के कोई सदस्य नहीं रहते थे. वह लोगों का कपड़ा धोकर जीवन यापना कर रहा था. किसी कारण से उसने आत्महत्या की है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है.

यह भी पढ़ें: बिहार के वैशाली में मां ने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर की आत्महत्या

लोगों ने पुलिस को दी आत्महत्या की सूचना: मृतक सुबह से ही दिखाई नहीं पड़ रहा था. ऐसे में आसपास के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की. जैसे ही उसके दुकान का शटर लोगों ने उठाया तो देखा कि उसका शव फांसी के फंदे से लटक रहा है. जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गयी. इधर, आत्महत्या की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग जुट गए.