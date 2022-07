नवादा: जिले (Crime In Nawada) से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां संपत्ति के लालच में एक बेटे (Son Murdered Father In Nawada) ने अपने ही पिता की हत्या दी. मामला वारिसलीगंज थाना क्षेत्र (Warisaliganj Police Station) के दोसुत पंचायत के बेगराजपुर गांव ( Murder In Begrajpur Village) का है. बताया जाता है कि मंगर चौहान के 40 वर्षीय पुत्र योगेंद्र चौहान की गोली मारकर हत्या उसके ही पुत्र और भतीजे ने कर दी है.

कलयुगी बेटे ने पिता को मारी गोली: मृतक की दूसरी पत्नी सरिता कुमारी ने बताया कि देर शाम को योगेंद्र चौहान घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे स्नान कर रहा था. इस बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उन्हीं के पुत्र और भतीजा आये और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे. इसमें एक गोली योगी चौहान की छाती व दूसरी गोली उनकी जांघ में जा लगी. वहीं पत्नी ने बताया कि उसपर भी फायरिंग की गयी थी लेकिन उसे गोली नहीं लगी. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आराम से भाग निकले.

"संपत्ति के लिए इनको मारा गया है. रंजीत चौहान मारा है. रंजीत इनका बेटा है. रंजीत के साथ कारू चौहान, संजय चौहान और मेरे जेठ भी थे. हम पर भी गोली चलाया था लेकिन हमको नहीं लगा."- सरिता कुमार, मृतक की पत्नी

जमीन विवाद में हत्या: योगेंद्र उर्फ योगी ने दूसरी शादी की थी. लगभग 2015 में पहली पत्नी मीना देवी की मौत होने के बाद 1 साल के भीतर ही दूसरी शादी योगी ने रचा ली. जमीन (Land Dispute In Nawada) की खातिर योगेंद्र का उसके तीन बेटों से विवाद चल रहा था.

जांच में जुटी पुलिस: गोली लगने के बाद योगेंद्र घर की ओर भागते हुए अचेत होकर गिर गया. जब तक वहां मौजूद लोग इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाते, तब तक उनकी मौत हो गई. सूचना बाद स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर थाना लाई. कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है. घटना के पीछे के कारणों को खंगालने में पुलिस जुट गई है.

मृतक के परिजनों से मिले जदयू नेता: घटना की खबर के बाद जदयू नेता अजय कुमार रविकांत मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है. योगेंद्र की मौत के बाद घर परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.