नवादा: बिहार के नवादा से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां भभु के बंध्याकरण ऑपरेशन से नाराज भैसुर ने अपने ही मां को चाकू गोदकर जख्मी कर (Son Injured mother by stabbing her in Nawada) दिया. जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में भर्ती कराया गया है. वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पूरा मामला रजौली थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव की है.

जख्मी महिला की बहू ने बताया कि 20 दिन पूर्व अपनी सास के साथ अस्पताल जाकर बंध्याकरण ऑपरेशन कराया था. ऑपरेशन से पहले भैसुर सुनील कुमार ऑपरेशन कराने से मना कर रहे थे. इसी बात को लेकर आज झगड़ा हुआ और अचानक वह चाकू गोदकर मां को घायल कर दिया. फिलहाल पुलिस ने कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.

"20 दिन पहले हम अपनी सास के साथ अस्पताल जाकर बंध्याकरण ऑपरेशन करावाये थे. ऑपरेशन से पहले भैसुर सुनील कुमार ऑपरेशन कराने से मना कर रहे थे. इसी बात को लेकर आज झगड़ा हुआ और अचानक वह चाकू मारकर मां को घायल कर दिया." :- जख्मी की बहू

