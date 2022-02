नवादा: बिहार के नवादा जिले में शादी का झांसा देकर एक प्रेमिका ने (Crime In Nawada) अपने प्रेमी पर तीन साल तक यौन शोषण करने (Sexual Abuse Of Girl In Nawada) का आरोप लगाया है. पीड़ित युवती अपनी फरियाद लेकर नवादा महिला थाना पहुंची थी, जहां उसने मामले की जानकारी दी और बताया कि, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है. युवती ने अपने पड़ोसी (Youth Accused of Sexual Abuse In Nawada) युवक पर ही यौन शोषण का आरोप लगाते हुए बताया कि इस दौरान वो कई बार गर्भवती भी हुई लेकिन युवक ने उसका गर्भपात करा दिया और शादी से इनकार कर दिया.

दरअसल, महिला थाना फरियाद लेकर पहुंची पीड़ित प्रेमिका ने बताया कि, पढ़ाई के दौरान पड़ोस के मनीष सिंह से दोस्ती हुई थी और फिर धीरे-धीरे दोनों में प्यार हुआ और दोनों एक दूसरे के करीब आए. जिसके बाद आरोपी युवक ने उसके साथ तीन साल तक यौन शोषण किया और जब वो इस दौरान कई बार गर्भवती हुई तो युवक ने उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया. युवती ने कहा कि हम न्याय के लिए दर- दर की ठोकरें खा रहे हैं.

बता दें कि, युवती के कई बार गर्भवती होने के बाद भी आरोपी बार-बार उससे शादी करने से मुकर रहा था. जिसके बाद युवती ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और नवादा महिला थाना से न्याय की गुहार लगायी है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

