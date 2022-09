नवादा: बिहार के नवादा जिले के रजौली थानाक्षेत्र अन्तर्गत पटना-रांची रोड एनएच 31 चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी के समीप झारखंड की ओर से आ रही यात्री बस ने बाइक सवार को रौंद डाला. जिससे बाइक सवार युवक की मौत घटनास्थल (One Died In Road Accident In Nawada) पर हो गयी. मृतक की पहचान चितरकोली ग्राम निवासी कृष्णा यादव के पुत्र शंकर यादव के रूप में हुई है.

एक युवक गंभीर रूप से घायल: इस हादसे में एक अन्य युवक बुरी तरह से घायल भी हुआ है. जिसकी पहचान एकंबा गांव के निवासी अर्जुन यादव के पुत्र मनोज यादव के रूप में हुई है. उसे आनन-फानन में अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर सतीश कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक हालत में सदर अस्पताल नवादा रेफर कर दिया है.

लोगों ने बस को आग के हवाले किया: इधर, यात्री बस के चालक बस को छोड़कर भागने में सफल रहा है. ऐसे में आक्रोशित लोगों ने बिहार से कोलकाता जा रही बस में आग लगा दी है. आग लगाने के बाद अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया है. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.घटना के बाद सूचना मिलते हीं थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी, सर्किल इंस्पेक्टर अरुण सिंह, अंचलाधिकारी अनिल प्रसाद समेत दर्जनों पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है.