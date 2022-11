नवादा: बिहार में नवादा के एक निजी नर्सिंग में इलाजरत वृद्ध महिला की मौत (Old Woman Died In Nawada) हो गयी. पिछले 11 दिन से महिला का इलाज चल रहा था. लेकिन डॉक्टर पिटाई में बुरी तरह से घायल वृद्ध महिला को नहीं बचा सके. मृतका को उसी के अपने भतीजे ने संपत्ति के लिए बेरहमी से पिटाई (Old Woman Murdered For Property) की थी. वह मूल रूप से शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के वर्षा गांव की निवासी थी.

भतीजा ने बेरहमी से पीटा: मृतका की पहचान 70 वर्षीया सुशीला देवी स्व. रामजन्म सिंह की पत्नी के रूप में हुई है. वह मूल रूप से शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के वर्षा गांव की निवासी थी. मृतका की दो बेटियां थी, बेटा नहीं था. संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मृतका के रिश्तेदार मुकेश सिंह, डब्लू सिंह, उपेंद्र सिंह, शंकर सिंह ने मिलकर उसे बुरी तरह से पीटा. जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गयी थी. ऐसे में उसे इलाज के लिए नवादा जिले के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया.

शव का पोस्टमार्टम कराया: इधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वृद्धा की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस मामले को लेकर अभी तक थाने में शिकायत नहीं की गयी है. आरोपी भतीजा और दूसरे लोग पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.