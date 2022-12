नवादा में नगर थाने का ग्रामीणों ने किया घेराव

नवादा : बिहार के नवादा में सोमवार को (Anger among the villagers of Budhaul) बुधौल के ग्रामीणों ने नगर थाना का घेराव किया. पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीणों में गुस्सा है. ग्रामीणों का आरोप है कि बूथ पर हंगामा, फायरिंग व रोड़ेबाजी की सूचना देने वाले को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जबकि आरोपी को पुलिस बचाने का काम कर रही है. दरअसल रविवार को नगर निकाय चुनाव के दौरान बुधौल मतदान केंद्र पर हुई फायरिंग और रोड़ेबाजी के बाद एक दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तारी किया था. जिसके विरोध में थाने पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है.

बेखौफ घूम रहे हैं दोषी : आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को बुधौल मतदान केंद्र पर रोड़ेबाजी और फायरिंग के बाद गांव के बेकसूर 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार सभी लोगों का फायरिंग और रोड़ेबाजी से कोई मतलब नहीं था. दोषी लोगों के खिलाफ पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं की. वे लोग गांव मे बेखौफ घूम रहे हैं. आक्रोशित लोगों ने बताया कि पुलिस पक्षपात कर रही है. ये कहीं से भी ठीक नहीं है.

"मतदान केंद्र पर हुडदंग की सूचना देने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जो दोषी हैं वे लोग बेखौफ घूम रहा है. अधिकारियों द्वारा न्यायोचित कार्रवाई का भरोसा व दोषी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाये जाने के बाद घेराव को वापस लिया." -आक्रोशित ग्रामीण