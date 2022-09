नवादा: बिहार के नवादा में अवैध बालू लदे दो ट्रक को ले भागने के मामले में एसपी गौरव मंगला ने कार्रवाई की है. रोह थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया (Nawada SP suspends 5 policemen) है. बता दें कि नवादा में बालू माफिया का खौफ चरम पर है. उन्हें बिहार पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं है. अवैध परिवहन करते पकड़े जाने के बावजूद बालू माफिया अपने सील किए गए ट्रकों को थाने में घुसकर छुड़ाकर ले गए. उनके इस कारनामे के आगे पुलिस भी कुछ न कर सकी थी. इसी कारण पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई है.

मामला जिले के रोह थाना क्षेत्र का है. जहां प्रशासन ने छापेमारी कर बालू से लदे 4 ट्रक, 7 ट्रैक्टर और 7 बाइक को जब्त किया था. प्रशासन नवादा में हो रही अवैध बालू खनन (sand mining in nawada) और ढुलाई को देखते हुए पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है. ऐसे में बालू माफिया का ये दुस्साहसिक कदम पुलिस को चुनौती देने वाला है.

सरकार को लग रहा था लाखों रुपये का चूना: जानकारी के मुताबिक सक्रिय खनन माफियाओं के द्वारा अवैध ढंग से बालू का खनन और भंडारण (sand mining and storage in nawada) कर रोह के रास्ते सूबे के अन्य जिलों में ट्रक के माध्यम से भेजा जाता था. जिससे सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान (Loss of government revenue in nawada) उठाना पड़ रहा था. लेकिन खनन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर माफिया के मसूंबे पर पानी फेर दिया.